Yo no supe nada... yo no estaba ahí!

Félix Olivo

Hola Fiebruses. Vuelve el tema de las trampas en el golf a ser noticia, y de nuevo salen los temás de las responsabilidades y la honestidad. Es una lástima que torneos realizados con todas las de la ley se vean afectados y manchados por los desaciertos de un grupito que entiende que debe ganarse un trofeo a como de lugar. Es una lástima que en lugar de destacarse el evento, el esfuerzo que hacen sus organizadores y el dinero que los patrocinadores facilitan, la noticia sea que en uno u otro evento los ganadores fueron unos tramposos profesionales.

Sobre el tema y cómo evitarlo podría escribir diez páginas como esta, pero la realidad es que los organizadores NECESITAMOS LA COLABORACION DE TODOS para terminar con este virus que ha infectado nuestro golf. Me explico.

Cuando los testigos presenciales DENUNCIEN a los infractores (tramposos) de manera responsable y directamente a la dirección del torneo, definitivamente los que tenemos el peso de llevar la dirección técnica del torneo podremos aplicar las reglas y decisiones finales que penalicen (incluyendo la descalificación) de los que infrinjan las reglas. Y me pongo el traje de director técnico.

El problema es que si uno no está en el momento en que se infringieron las reglas, es casi imposible penalizar al jugador, ya que quien jugó con ellos no lo hace de manera responsable.

Mientras entendamos que “no voy a j…r con eso pues no me quiero buscar problemás ni enemigos” es la solución más factible, el problema no se acabará.

Cómo hacemos los que organizamos torneos si nos enteramos “por fuera” de que la pareja compuesta por fulanito de tal hizo trampas, y no se denuncia a los acusados de manera directa? Cómo tomamos responsabilidad por algo que ni vimos ni podemos afirmar? Este es un tema de todos, y mientras sigamos “tapando” estas situaciones, las trampas seguirán tan campantes como el whisky aquel, y el juego serio seguirá fuera de nuestros fairways.

Mi consejo? Si ve que alguien hizo algo indebido, llame la atención en el mismo momento (de manera respetuosa, para evitar problemás), y a la hora de entregar la tarjeta, niéguese a firmarla. Así el problema vendrá a la mesa técnica, y la cosa saldrá de una manera u otra. Es solo un consejo de cómo salir lo mejor parado de una situación tan embarazosa como fea.

Mantengan la bola en el fairway!