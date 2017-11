A-Rod y J-López en portada de famosa revista de EEUU

Freddy Ortiz Pujols

Santo Domingo

La popular revista estadounidense "Vanity Fair" lanzó su más reciente edición, en la que aparecen en la portada, el expelotero de Grandes Ligas, Álex Rodriguez junto a su novia, la actriz y cantante boricua Jennifer Lopez.

En un extenso reportaje publicado en la página de internet (vanityfair.com), ambos confiesan detalles desde el inicio de su relación, incluyendo cómo se conocieron, las revelaciones que forjaron su vinculo, y el hecho de que Rodríguez tuvo que ir al baño para enviarle un mensaje de texto a López diciendo que se veía "sexy AF" durante la primera cita.

Asimismo, López cuenta de lo que sucedió en esa ocasión cuando ocurrió ese encuentro.

"Estaba sentado allí con su camisa blanca, muy confiado y varonil, pero entonces era tan locuaz", dice López

"Creo que pensó que iba a ser una persona ruidosa, pero yo no lo soy. Solo escucho. Él estaba hablando de sus planes, de cómo acaba de retirarse del béisbol, de cómo se vio a sí mismo casándose de nuevo, de todas estas cosas de las que normalmente no hablas en una primera cita. No sé si él pensó que era una cita. Pensé que era una cita. Entonces supe que estaba nervioso porque me preguntó si quería un trago, dije: 'No, no bebo', y me preguntó si me importaba si que él tuviera uno. Estaba nervioso, y fue realmente lindo ".

Rodríguez revela lo que significó para él vivir esa situación.

"No sabía si era una cita", dice Rodríguez. "Tal vez nos veíamos por la noche debido a su horario de trabajo. Me sentí incómodo, sin conocer su situación ".

Él continúa: "Sería increíblemente productivo para mí sentarme con una de las mujeres más inteligentes y más grandes del mundo, especialmente para un tipo como yo que está pasando por momentos difíciles, rehabilitándose a sí mismo. Pensé que sería un ganar-ganar sin importar nada.

"Ella me dijo alrededor de la tercera o cuarta entrada que estaba soltera", dice Rodríguez

"Tuve que levantarme y volver a ajustar mis pensamientos. Fui al baño y tuve el suficiente coraje para enviarle un mensaje de texto ".

López cuenta que luego que Rodríguez regresa, ella lo mira de forma llamativa, “le dice puedes decirle” y Rodríguez le responde 'Te ves sexy'. Luego tomó un giro", dice López.

"La alarma de incendios se disparó y tuvimos que evacuar". Me río, pensando que está siendo metafórica. "No, realmente", dice ella. "¡La alarma contra incendios se disparó!".

Ambos han estado juntos desde febrero, poco después de que se anunciara que Rodríguez se convertiría en un asesor especial de los Yankees para la temporada 2017.

En marzo, Rodríguez se unió a la cadena FOX Sports a tiempo completo como analista de Grandes Ligas.