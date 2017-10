Los equipos por dentro

ÁGUILAS.- En medio de la racha negativa que atraviesa el club, la cual va por cuatro derrotas sucesivas, los bateadores suman 45 hits, un promedio de 11.25 por cada uno de esos partidos, un total que no habían logrado en ningún otro trecho de la temporada...De regreso hoy al Estadio Cibao el pitcher abridor será Jorge López (0-0), quien viene de su mejor salida en lo que va de año tras lanzar 5.2 actos de una carrera, con solo tres hits ante los Tigres el pasado martes, su ERA es de 1.85...En las pocas veces que ha sido utilizado Alfredo Marte ha respondido castigando con siete hits, incluidos un cuadrangular y un doble, además de negociar dos boletos en nueve veces al bate. Su promedio y porcentaje de embasarse se mantienen en .750..Ronny Rodríguez sigue caliente y lleva tres juegos en fila dando hit múltiples, tiene de 15-7 en ese período elevando su promedio al bate a .340...Juan Carlos Pérez encabeza el circuito en dobles con cinco...El antesalista Jung-Ho Kang batea promedio de .128 y es el que más veces se ha ponchado en la liga con un total de 15.

ESTRELLAS.- Junior Lake se fue de 10-5 (.500) con un doble, dos jonrones, dos anotadas y cuatro remolcadas entre el sábado y el domingo para despertar de su letargo ofensivo... Los orientales no han perdido los sábados. Tras su triunfo en Santiago su foja es de 3-0 en ese día... Sócrates Brito tiene solo dos hits en 13 turnos frente a los zurdos para un bajo average de .167... Ha dado de hit en ocho de los 11 partidos en los que ha participado... Radhamés Liz hoy en casa frente a los Leones del Escogido y Alexis Candelario, mañana en el estadio Julián Javier ante los Gigantes serán los próximos dos lanzadores abridores del club... La serie particular ante los Toros del Este favorece al equipo verde con tres victorias en igual número de enfrentamientos... El sábado hizo su debut el receptor Logan Moore en su tercera campaña en la liga. Las dos anteriores las disputó con el Licey.

ESCOGIDO.- Starling Marte, uno de los peloteros dominicanos establecidos en las Mayores que disfruta jugar aquí, ya está en róster y debutará de un momento a otro...Junto a él también fueron inscritos Álex Valdez, Ronny Paulino y Antonio Guzmán...Salen del mismo Willi Castro, una sensible baja y no se sabe hasta cuándo, así como Reyes Moronta, José Casilla y Edwin Moreno...Mike Mayers fue electo Lanzador de la Semana en el programa de Producciones Dominicanas Apolo...El relevista zurdo Edward Paredes llegó ayer al país...Otro que tiene molestias es un tobillo es el receptor Tyler Heineman, quien se verá precisado a viajar a la ciudad de Arizona para hacer rehabilitación. Su regreso está en veremos...El cuadrangular conectado el domingo por Willy García fue el quinto de su carrera en el circuito y primero vestido de rojo, así como el segundo de los Leones en la campaña...Danny Richar estará una semana más en lista de inactivo debido a una molestia en la corva...Colectivamente, la efectividad de los Leones es de 2.63, la segunda mejor.

GIGANTES.- Ahora el club está invicto en los partidos decididos por una carrera (4-0)... Eloy Jiménez ha pegado de hit en los 11 partidos en los cuales ha participado... El equipo de San Francisco de Macorís no ha perdido en esta ciudad. Su marca como dueño de casa es de 7-0... Una rigidez impidió que Paul Clemens se convirtiera en el primer lanzador abridor que alcanza las cinco entradas... Rafael Bautista debutó el sábado en La Romana contra los Toros y conectó su primer hit con el uniforme vino en la victoria del domingo... Leury García se prepara para comenzar a jugar en noviembre... Miguel Andújar está próximo a entrar y también se habla de Maikel Franco... La comunicación es una de las bases del éxito del dirigente Pedro López. Uno de sus lemas es: no vamos a ganar el campeonato con 9 jugadores, si no con 45.

TIGRES.-Aunque no ha sido un factor decisivo, lo cierto es que el equipo se ha visto diferente desde el sábado, cuando de hecho estuvo por primera vez en juego el torpedero Raúl Adalberto Mondesí...El recién llegado Julio Borbón se fue de 11-6 .545 en sus primeros tres partidos en esta campaña y también desde el 2014...Yamaico Navarro ha sido un verdugo contra los zurdos, a quienes le batea .538, de 13-7 y justo .300 contra los derechos, fruto de nueve hits en 30 turnos...Otro que ha sonado a los “lanzadores de brazos equivocados” es Engel Beltré, quien le ha dado cuatro cables en diez oportunidades...El novato Dawel Lugo está correspondiendo a la confianza que le ha dado el dirigente Luis Urueta. El joven antesalista se fue de 12-5 (4.17) en tres tres encuentros...Previo al partido de anoche contra el Escogido, su average estaba en .372. Ese bate está en ritmo con diez hits en los anteriores cinco juegos y más de uno en seis de diez choques.

TOROS.- Buscando solidificar el bullpen, El club contrató al relevista zurdo Pat McCoy, quien estará disponible para esta misma semana. McCoy, con experiencia en el beisbol invernal y de Grandes Ligas, hizo bullpen el domingo y se declaró listo para ayudar a la causa romanense...Un dato curioso es que la semana pasada los Toros comenzaron a cuatro juegos de la clasificación y ahora inician esta a sólo dos...El pitcheo abridor sigue siendo muy bueno, tiene efectividad de 1.15 en los últimos 8 partidos, sin embargo, el relevo registra 4.71, un poco menos que la otra semana que era de 6.44...En la racha de tres victorias, los relevistas del equipo no permitieron carrera durante doce innings trabajados...Jonathan Gálvez salió al terreno por segunda vez en la temporada y volvió a producir, con un cuadrangular, el primero de su carrera en el béisbol criollo...Alexis Casilla extendió a siete su cadena de partidos seguidos bateando de hit.