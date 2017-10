Mangú Vs. Lenín, otra que ya no va

Yoel Adames F.

Ahora que el ex campeón del mundo de los semipesados Félix “El Mangú” Valera le quitó el mantel a la mesa para la que sería su sexta pelea ante su archirrival Lenín Castillo, para irse a debutar al Madison Square Garden en New York tras una buena manilla de dólares ante el cubano Sullivan Barrera, me imagino que los fans de ambos están decepcionados y el boxeo de manera particular, ha perdido la oportunidad de quizás ver pasar otro de sus grandes combates sin realizar. Yo también quería verlos, ahora en el profesionalismo pudo ser diferente al campo amateur, donde Lenin con su mejor técnica majaba al Mangú, lo dominaba con tanta facilidad que dejó la serie a su favor 4-1; claro, entiendo que es un asunto de negocio y asegurar el futuro económico, por mas que se quiera jamás Valera ganaría una bolsa tan sustanciosa como la que obtendrá ante Barrera en el Garden, solo en un pleito mundialista... aquí quedaría 10 veces por debajo.

A propósito, Diego Mateo, un ex peleador maquiteriano, se quejó vía Listín Digital “porque la pelea tampoco era para los fanáticos de los barrios populares porque no pueden pagar los precios que ponen en los hoteles”, el afirma que sería un combate “bueno” porque ahora el ex campeón tiene todo para vencer a su rival, pero tenía que trabajarlo (a Lenín) fuerte desde el inicio, y “ablandarlo”.

Mateo quiere que mencionemos 20 grandes peleas locales que no se dieron, un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero es posible que en otras épocas muchas confrontaciones históricas quedaron en la imaginación de la gente y por “H” o por “R”, no se realizaron.

Ahora mismo no tengo 20, pero aquí le dejo a ese exigente lector varias que podrían llenar cualquier estadio local si se hubiesen realizado: 1. Vilomar Fernández Vs. Héctor Julio Medina 2. Héctor Julio Medina Vs. José Fernández 3. Fausto –Ceja- Rodríguez Vs. Jesús “Pecho” Castro 4. Inocencio -Mao- de la Rosa Vs. Jesús “Pecho” Castro 5. Nelson Cruz Tamariz Vs. Julio Soto Solano 6. Enrique Sánchez Vs. Nelson Cruz Tamariz 7. Julio Soto Solano Vs. Tommy Valoy 8. Tommy Valoy Vs. Enrique Sánchez 9. César –Patico- Polanco Vs. Julio Soto Solano 10. Pedro “Chinito” Sánchez Vs. Ángel Beltré 11. Librado Acero Sánchez Vs. Pedro “Chinito” Sánchez 12. Héctor Julio Ávila Vs. Freddy “Italo” Cruz 13. Freddy “Italo” Cruz Vs. Joan Guzmán 14. Agapito Sánchez Vs. Héctor Julio Ávila 15. Freddy “Italo” Cruz Vs. Agapito Sánchez.

¿Qué le parece? Cualquier otra confrontación de este corte, que divida a los amantes del boxeo en dos bandos, que pudo ser, pero que nunca se realizara, pueden enviármela para agregarla a la lista.

¿QUE PASÓ CON MENEITO?: Suena increíble que un hombre que el 31 de diciembre de 2014 va a Japón y empata una pelea titular ante el entonces rey supermosca Kohei Kono y además se mantiene ganando todos sus combates ¡jamás recibe una oportunidad mundialista! Norberto “Meneito” Jiménez es un caso extraño, me niego a creer que todo sea tan simple para un hombre de su calidad y con el derecho a reclamar su oportunidad o tomar otro camino para ir tras una faja. ¿Qué pasó ahí?.

LATERALES: El domingo en Argentina se efectuó la pelea de la “soledad”: Bueno, Laura Soledad Griffa se impuso a Edith Soledad Matthysse… En Australia, el mismo día, Blake Minto dispuso de Roy Tua Manihuruk, por la corona 140 libras FIBM… ¿Por que no pelearon Joe Frazier y Ken Norton? Por la misma razón que no chocaron en esta época Juan Manuel Márquez y Erik Morales… También Cotto y Márquez se respetaron, cada quien por su camino, como lo hicieron “Mano de Piedra” Durán y Kid Pambelé y Durán y Argu¨ello… Y claro, Durán y la trulla entera de peso welter (Leonard, Benítez, Hearns, Etc.) se hicieron los locos y no le hicieron caso a Aaron Pryor.