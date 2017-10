Pelota “chivirica”

Héctor J. Cruz

Dice el diccionario libre que chivirica significa “mujer coqueta que gusta estar rodeada de hombres para provocarlos. ¿Es chivirica la pelota que se está usando en la serie mundial? Parece que sí, y le está yendo muy bien porque los hombres (los peloteros) le están haciendo caso y la están bailando bien.

Los números dicen que se han roto varios records de serie mundial, por ejemplo los 7 jonrones del 5to. partido, y los 22 de toda la serie (13 de Houston, 9 de los Dodgers). Y llega la pregunta: ¿cuánto hay de cierto en esto? La pregunta tiene su fundamento partiendo del hecho cierto de que ambos equipos tienen mucho pitcheo de calidad, tanto abridores como en relevo, pero de nada ha valido. La locura de ese 5to. partido puso a todo el mundo a disfrutar en grande un espectáculo de más de 5 horas.

¿Cómo batean ambos equipos, cómo es la efectividad colectiva?

Los Dodgers tienen efectividad de 5.12 por 5.55 de Houston, ambas fuera de los parámetros normales. En la temporada regular, los Dodgers tuvieron EFE de 3.38, Houston 4.12, por si usted quiere hacer la comparación.

En bateo, en la Serie Mundial los Dodgers lo hacen para .213 solamente con 9 jonrones, Houston para .253 con 13 jonrones. En la Regular, Houston tuvo 238 jonrones para el 2do. lugar de MLB y promedio de 1.5 por juego. Los Dodgers: 222 jonrones, lugar 11, y 1.4 en promedio por partido..

En la final, el promedio de jonrones por equipo está en algo más de 2.0

¿Qué lectura tiene esto? Que hay una notable producción jonronera, y que desde luego la pelota debe tener alguna incidencia. MLB no lo confirmará porque nunca lo han aceptado cuantas veces lo han hecho.

EXTENSION: Esto también pudiera ser una situación extensiva de lo sucedido en la temporada regular de 162 juegos para cada equipo. ¿Por qué? Es simple deducción porque fue en este 2017 cuando se estableció nueva marca de jonrones (6,105), dejando atrás la anterior de 5,963 impuesta en el 2000.. Por vez primera en mucho tiempo, además, hubo dos bateadores con más de 50 cuadrangulares, contando los 59 de Giancarlo Stanton y los 52 de Aaron Judge.

Fue una fiesta jonronera tremenda, y muchos analistas sustentan el hecho en factores de un cambio de filosofía en el bateo, para contraponer las nuevas posiciones defensivas, que le roba muchos hits a los bateadores, zurdos y derechos. Surge , inclusive, la teoría de que ahora los coaches de bateo han cambiado el swing de sus alumnos sacándoles del tradicional swing lineal por otro de golf, de abajo hacia arriba, con el objetivo de levantar bolas. Eso a mi me suena una bobería , pero pudiera haber algo de cierto.

Mientras tanto, los bateadores de la Serie Mundial conectan jonrones con una facilidad increíble, contra pitchers de tradicional calidad, no importa quién esté en el montículo. Esa demostración de Houston del pasado domingo (3 jonrones de 3 carreras y en total 5) fue realmente increíble.

Justin Verlander tiene esta noche su segunda presentación en el 6to. juego, en Los Angeles.En su primer partido permitió solo 2 hits en 6 innings, pero ambos fueron jonrones validos para 3 carreras. Su oponente, el zurdo Rich Hill, lanzó 4 entradas de 3 hits y 1 carrera, con 7 ponches.

Si hubiere un 7mo. partido los pitches serían Lance McCullers Jr. y Alex Wood.

DE INTERÉS: Inscriba a Gabe Kapler como el nuevo manager de los Filis de Filadelfia. ¿Y quién es este señor? Es un antiguo jardinero, con cuerpo a lo Giancarlo Stanton (Robocot), que no tuvo mucho éxito como jugador. Actuó entre 1998 y 2010, varias veces como regular y la mayoria como alterno disparando en total 82 jonrones..No tiene experiencia de manager, y dicen que una vez, en clase A, dirigió brevemente a la vez que era jugador.. Tiene 42 años, y los equipos de MLB insisten en poner gente que nunca han dirigido..Ya los Nacionales de Washington le dieron el chance a Davey Martínez, norteamericano de ascendencia boricua...El único dominicano en roster mundial es Francisco Liriano, de Houston, pero todavía no lo han usado... Starling Marte se integra al roster del Escogido, que también inscribe a Alex Valdez y Ronny Paulino... El Escogido la pasa mal en estos momentos y anoche estaba 0-5 ante Licey, gracias a dos jonrones de José Marmolejos...Dice Yasiel Puig, el cubano de los Dodgers, que habrá un 7mo. juego y se lo dijo un “brujo”...Las Aguilas Cibaeñas tienen 4 derrotas seguidas , hoy reciben a los Toros del Este.. Las Aguilas insisten en jugar a las 8 de la noche, obviando la situación real que se vive en el país.. Llegará un momento en que la Lidom deberá jugar a las 7 PM de lunes a viernes..¿No me creen?