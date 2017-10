Ayudando a Lidom

Héctor J. Cruz

Siempre resulta saludable ejercer el periodismo crítico, pero aquel que también plantea soluciones al alcance de los protagonistas, sean instituciones o personas. Aqui van algunos tips para la Lidom y sus socios, los equipos de la pelota invernal.

.- Licey, Escogido y Lidom deben preocuparse por el parqueo, cosa que prometieron antes del evento pero no cumplen. En términos generales es muy desorganizado, con bloqueos por doquier, y en el VIP hay un exceso de vehículos. A la entrada y al interior de esta área hay demasiados hoyos, deterioro en el pavimento , que se resuelve con un poco de asfalto. Con una brigada de Obras Públicas será suficiente.

.- La Lidom debe contratar una persona que arregle su página de internet. Es demasiado limitada, aunque justo es decir que algunos equipos han hecho mejoras notables.

.- La pizarra pequeña que informa cómo van los juegos del interior están en deterioro, una no funciona, la otra lo hace a medias. No funciona una que marcaba la milla, y sacaron de circulación un reloj que tenia la nueva pizarra gigante. Este año eliminaron la pizarra de la parte derecha y ahora hay una sola. ..Antes había una del Escogido, otra del Licey..aunque usted no lo crea. Eso sucede en un estadio que está dividido en dos colores de pintura: rojo y azul, mitad para cada uno.

.- He reiterado muchas veces que la Lidom debe ejercer presión para la eliminación del mercado negro. Ayer, en juego de Aguilas-Licey- captaron gran cantidad de boletas y ellos se colocan en plena área frente a la entrada de los fanáticos. Los precios son abusivos, y los pobres fanáticos no encuentran boletas en taquillas. Lidom, Licey y Escogido deben hacer conciencia de esta responsabilidad. Por ahora, lo dejamos ahí.

LOS MANAGERS: Siguen definiéndose puestos de managers en Grandes Ligas. Ya se conocen los casos de Mickey Callaway en los Mets de Nueva York, un señor que nunca ha dirigido en MlB y que tenia varios años como coach de pitcheo los Indios de Cleveland. Alex Cora será presentado por los Medias Rojas de Boston al final de la serie mundial (tampoco tiene experiencia, y es actual coach de la banca en los Astros de Houston). Ron Gardenhire se hará cargo con los Tigres de Detroit, y ayer se anunció a Davey Martínez como nuevo capataz de los Nacionales de Washington. Martínez era coach de banca con Joe Maddon en Chicago Cubs, y nunca ha dirigido ..Fue jardinero de varios clubes y se retiró en 2001.. Washington no se interesó por retener a Dusty Baker, a pesar de ganar dos años seguidos la División Este Liga Nacional.

Quedan pendientes los managers de los Yanquis y los Filis de Filadelfia.

EL NARRADOR: El amigo y colega Franklyn Mirabal ha vuelto a la pelota como narrador con Licey, además de las grandes Ligas por Digital 15 y me pasa una nota en la cual destaca que está contento y satisfecho por la acogida del público. “Luego de 10 años de un retiro voluntario,he recibido múltiples elogios en los medios tradicionales y las redes sociales y lo he hecho con entusiasmo .Me siento muy emocionado, en todo sitio que llego la gente siempre hace referencia a mi narración”, comentó Mirabal.“Creo que es necesario aplicar alegría, energía y frases jocosas a la narración”. Palante..

DE INTERÉS: En esta columna del pasado viernes, en el comentario de Billy Martin y su paso por los Yanquis de Nueva York, se coló una pifia importante. En 1978 Martin renunció del equipo a mitad de temporada y fue reemplazado por Bob Lemon, quien fue el manager campeón frente a los Dodgers.... El Licey venció a las Aguilas ayer y puso fin a una racha de 5 derrotas. La clave fue una una tremenda ofensiva de 9 carreras en la primera parte del partido, incluyendo jonron de tres por Engel Beltré..Los Gigantes siguen adelante y vencieron al Escogido 2 por 1.. Temprano hubo un doble de Eloy Jiménez remolcador de las dos únicas carreras, y los rojos hicieron una en el noveno por jonron de Willy García.. El Escogido había ganado 5 seguidos, pero ahora ha sido derrotados viernes y domingo..Su encuentro del sábado vs. Licey fue suspendido por lluvia y tendrá lugar este lunes a las 7.15 PM...Las Estrellas vencieron a los Toros y su record de 9-3 está por las nubes, dominando la serie regular..¿Las Estrellas? Así es. Dato del amigo Antonio Puesán: el relevo de las Estrellas tiene una efectividad de 1.17, y ahí está la clave de su éxito hasta ahora....Los colegas Rolin Fermín y Luichy Sánchez fueron visitantes distinguidos ayer en el estadio Quisqueya..Ellos son asiduos a la capital cuando vienen las Aguilas...