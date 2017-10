Bartolo quiere llegar a las 3,500 entradas

William Aish

Santo Domingo

Pese a tener una temporada bajo par en 2017, con 44 años y sin contrato asegurado para el 2018, Bartolo Colón fijó como meta llegar a las 3,500 entradas, además de ir tras el récord de victorias para un dominicano, de 243 triunfos, en manos de Juan Marichal y por qué no, sueña con los 245 triunfos de Dennis Martínez, número uno entre los latinos.

Colón, un agente libre en el béisbol organizado que espera termine la Serie Mundial para ir en busca de un nuevo contrato, tiene 240 triunfos, a tres de Marichal y a cinco de Martínez. Hasta el 2017, tiene 3,315 entradas lanzadas, a 192 innings del primer dominicano en llegar a Cooperstown, que tiró 3,507 entradas.

“Sigo con mi meta de lanzar hasta los 45 años. Voy tras 3,500 entradas y los 243 triunfos de Marichal (Juan)”, dijo Colón, luego de dar autógrafos a unos 100 niños que se dieron cita el sábado al estadio número uno de softbol del Estadio Olímpico, donde junto a otros peloteros participó en un cuadrangular de softbol, organizador por la Policía Comunitaria.

“Si puedo seguiré -batiendo- récord, sino pues me voy para mi casa con los números que puse”, agregó Colón, alardeando sus 240 triunfos en Grandes Ligas, en 20 temporadas. “Pienso en Juan Marichal y también en Dennis Martínez, ¿por qué no? Si Dios me da la fuerza de empatar o pasarle a ambos sería una bendición”.

Aseguró que ya un hombre de su edad solo busca récord y logros. Puso como ejemplo que su mayor anhelo es ganar una Serie Mundial: “En el 2015 fui con los Metros, pero perdimos de Kansas City”. Sobre su futuro inmediato en el béisbol organizado, Colón externó que no ha recibido oferta alguna en Estados Unidos.

Dijo que espera que luego de la Serie Mundial, los Mellizos de Minnesota le pongan una oferta en sus manos, porque ellos tienen la primera opción.

“Minnesota tiene la primera opción. Nadie me ha llamado, pero todo eso se debe a que debemos esperar que pase la Serie Mundial”, observó el nativo de Altamira, quien no dio favoritos entre los Astros de Houston y los Dodgers de los Ángeles. “Ya mi equipo está descalificado (Minnesota), por lo tanto no tengo inclinación ni como pelotero ni como fanático por otro equipo”.

Colón terminó el 2017 con foja de 7 ganados y 14 perdidos, con un porcentaje de carreras limpias de 6.14, entre los Bravos de Atlanta y los Mellizos de Minnesota. Desde la temporada del 2011, Colón no terminaba con récord negativa, cuando puso foja de 8 y 10. En esa ocasión lanzaba para los Yankees de New York.

Cuando Colón le ganó a Arizona D-Backs en un partido de la temporada del 2017, el pasado 20 de agosto, se convirtió en el lanzador número 18 en ganarles a los 30 equipos de Grandes Ligas.

De conseguir contrato para el 2018, Colón irá tras los estadios Chase Field de Arizona y Wrigley Field en Chicago, únicos donde no ha ganado.

Quiere lanzar con las Águilas

Pese a que no recuerda cuando fue la última vez que lanzó pelota invernal con las Águilas Cibaeñas, Colón quiere jugar en la presente temporada.

La última vez que Colón se puso el uniforme de las Águilas fue para la temporada 2012-2013: “Me gustaría lanzar aquí con las Águilas en esta temporada.

Tengo la intención, pero todo depende de la negociación que haga mi agente con alguna organización de Grandes Ligas. Cosa que se escapa de mis manos”.