Par de ases chocan en Houston en el quinto juego de Serie Mundial

Anthony Castrovince / MLB.com |

Houston

Puede que el béisbol sea un juego cada vez más orientado hacia el uso frecuente de relevistas llegado octubre, pero el Juego 5 de la Serie Mundial tendrá como protagonistas a dos ganadores del premio Cy Young, Clayton Kershaw por los Dodgers y Dallas Keuchel por los Astros, un toque especial en una serie en la que ambos clubes han tenido inconvenientes con su bullpen.

Por primera vez en octubre, Houston saldrá el terreno después de sufrir una derrota en casa, pues los problemas de Ken Giles y Joe Musgrove en la novena entrada del Juego 4 permitieron que los Dodgers marcasen cinco veces para emparejar la serie 2-2.



Los Astros saben que tienen un duro reto por delante en este nuevo reencuentro con Kershaw en la otra acera. Los limitó a una carrera y tres hits sin boletos y 11 ponches en el Juego 1.



"Es uno de los mejores lanzadores del juego, si es que no es el mejor", dijo el tercera base Alex Bregman. "Pero nosotros también tendremos a uno de los mejores en Dallas Keuchel. Estamos listos".



Pero los Dodgers están muy confiados en que podrán aprovechar el empuje de contar con su as para tratar de quedar a las puertas de esa corona que no consiguen desde 1988. Y esa confianza está justificada después de ver la obra maestra que tiró Kershaw en el Juego 1.



En cuanto al propio Kershaw, la clave estará en poder mantener la pelota dentro del parque, pues las ocho carreras que ha permitido este octubre han llegado por la vía del jonrón. Y eso no siempre es fácil de lograr en Minute Maid Park, un parque corto por ambas rayas.



"Es sólo cuestión de hacer buenos pitcheos", dijo Kershaw. "Yo siento que los jonrones que me han dado han sido legítimos. La mayoría de las veces eso (las dimensiones del parque) no tiene mucha importancia. Uno no puede cambiar pensando en esas cosas".



Keuchel, por su parte, espera que los resultados sean distintos a los del Juego 1, en el que un par de errores le costaron muy caro: los jonrones que permitió a Chris Taylor con su primer envío del juego y a Justin Turner en el sexto.



"Siento que no estaba terminando mis lanzamientos de la forma de adecuada, pero eso son cosas que pasan", dijo Keuchel. "Físicamente me sentí bien".



Los Astros también necesitarán alguien que dé un paso al frente y saque los últimos outs del juego si Keuchel no puede lanzar completo y llegan arriba a los innings finales.



"Es el Juego 5 de la Serie Mundial", dijo el manager de Houston, A.J. Hinch. "Así que no siento

que haya necesidad de presionar algún botón o de dejarles saber lo importante que es cada out. Pero tenemos que sacar 27 outs y seguiremos tratando de ir juntando pieza con pieza".



Desde 1946, cuando se adoptó permanentemente el formato 2-3-2 de la Serie Mundial, los equipos en la carretera en el Juego 5 de una Serie Mundial empatada 2-2 (y, en consecuencia, con la ventaja de ser local en los Juegos 6-7) han ganado 18 de 30 series. 10 de los últimos 12 equipos que disputaron el Juego 5 como visitante terminaron coronándose, siendo los Medias Rojas del 2013 y los Cardenales del 2011 los casos más recientes.