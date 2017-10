Man City iguala mejor arranque de temporada en la Premier

(AP)

MANCHESTER, Inglaterra

Manchester City empató el récord para el mejor rendimiento después de 10 partidos en la historia de la liga Premier al derrotar este sábado por 3-2 a West Bromwich Albion.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola suma 28 puntos, para igualar la marca que logró el propio City en 2011 bajo la conducción de Roberto Mancini, y Chelsea en 2005. Esos dos equipos ganaron el título.

El City conservó su ventaja de cinco puntos en la cima de la tabla de posiciones, donde Manchester United marcha segundo luego de vencer 1-0 a Tottenham con un gol de Anthony Martial a los 81 minutos.

Leroy Sané, Fernandinho y Raheem Sterling anotaron en la victoria del City, que hiló su octavo triunfo en la liga.

Sané metió su sexto gol en los siete últimos partidos por la liga a los 10 minutos para poner en marcha una seguidilla de tres anotaciones en menos de cinco minutos. Jay Rodríguez empató a los 13 y Fernandinho devolvió la delantera al City a los 15. Sterling hizo el tercero a los 64, y Matthew Phillips descontó a los 90.

El argentino Sergio Agüero, que necesita un gol para convertirse en el máximo artillero en la historia del City, se quedó en la banca de suplentes.

"Estaba muy decepcionado por el desempeño en Huddersfield, porque en ese partido parecía que no teníamos conciencia de nuestra responsabilidad, que no teníamos ambición, no sabíamos que cada punto es crucial", dijo el técnico José Mourinho.

"Si hoy hubiésemos empatado o incluso perdido 1-0, no hubiese tenido nada que reprochar a los jugadores porque desde el primer minuto sentí que disputaron cada balón como si fuese el último de sus carreras. Se entregaron por completo, así que estoy muy contento con ellos".

Tottenham tuvo dificultades para generar peligro sin su artillero Harry Kane, quien se perdió el encuentro por una lesión de la corva, aunque pudo controlar la presión de United durante la mayoría del partido.

Aunque los Spurs no tenían al máximo goleador del fútbol inglés, el técnico de United José Mourinho de todas formas presentó una táctica cuidadosa, con tres centrales. La mejor ocasión de gol en el primer tiempo fue un tiro libre de Marcus Rashford, que el portero de Tottenham Hugo Lloris alcanzó a desviar.

United fue más agresivo después del entretiempo, y estuvo cerca de abrir la cuenta a los 55, cuando Ben Davies alcanzó a despejar un remate de Henrikh Mkhitaryan. El ecuatoriano Antonio Valencia también tuvo una buena chance que pasó apenas por encima del travesaño. Romelu Lukaku estrelló un cabezazo en un poste, justo antes de que Martial anotara a los 81 minutos.

En otros resultados

El campeón Chelsea superó 1-0 a Bournemouth; Arsenal venció 2-1 a Swansea; el mexicano Javier "Chicharito" Hernández anotó un gol en el empate de West Ham por 2-2 ante Crystal Palace; Liverpool derrotó 3-0 a Huddersfield con un tanto del brasileño Roberto Firmino; y Stoke doblegó 1-0 a Watford.

Por su parte, United se recuperó ante Tottenham después de perder el invicto la semana pasada en Huddersfield.