Video: Grandes Ligas podría sancionar a Gurriel por gesto racista

Houston, EE.UU

Yuli Gurriel podría ser sancionado por realizar un gesto racista durante el tercer partido de la Serie Mundial.

El inicialista cubano de los Astros afirmó que no quiso ofender al pitcher de los Dodgers, Yu Darvish, cuando estiró los pliegues de sus ojos después de conectar un jonrón ante el japonés en la victoria de Houston por 5-3 en el encuentro del viernes por la noche.

“En ningún momento yo tuve un gesto de ofensa contra ellos, al contrario, siempre he tenido mucho respeto”, dijo Gurriel. “Yo ayer comentaba que no había tenido mucha suerte con el lanzado Darvish a través de los años, y la acción fue que dije ‘ojalá que él me viera como ellos y me tira un picheo cómodo’”.

Una persona con conocimiento de la situación dijo a The Associated Press que la liga hablará con Gurriel. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque la liga no se había expresado oficialmente al respecto. El cubano podría ser castigado, incluyendo una posible suspensión de la Serie Mundial.

La liga suspendió a dos jugadores esta temporada por realizar comentarios homofóbicos.

Gurriel también utilizó la palabra “chinito” para referirse a Darvish, que según el toletero se emplea habitualmente en Cuba para referirse a los asiáticos. No obstante, afirmó saber que la palabra podría considerarse ofensiva en Japón, pues jugó en ese país en 2014.

“En Cuba y en varios lugares en vez de decir japonés se dice chinito a todos (los asiáticos)”, señaló. “Pero estuve en Japón y sé que para ellos es una ofensa, y de verdad que le pido perdón por esa acción, porque sé que a ellos no les gusta”.

Darvish jugó profesionalmente en Japón de 2005 a 2011, un año antes de incorporarse a los Rangers de Texas. El 31 de julio de este año, fue cedido en canje a los Dodgers.

El lanzador se mostró disgustado por el gesto de Gurriel.

“Al actuar así, simplemente la faltas al respeto a la gente de todo el mundo”, sentenció el japonés.

Gurriel dijo que espera hablar con Darvish sobre el incidente.

“Si él se sintió ofendido, de verdad que le pido la disculpa, la verdad que no fue mi intención”, indicó.

Gurriel pasó 15 años jugando en la liga profesional cubana. Tuvo actividad en Japón en 2014, antes de firmar con los Astros la campaña pasada.

En el tercer juego del Clásico de Otoño, Gurriel aportó un jonrón y un doble. Durante los playoffs, batea para .346.

“Sé que él está arrepentido”, afirmó el manager de Houston, A.J. Hinch.

