Dignos de mejor suerte

Revisando los récords de la pelota profesional dominicana, me encuentro con casos de peloteros que terminaron sus respectivas carreras con estadísticas sobresalientes y que tampoco han sido exaltados al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, tal y como ha sucedido con Domingo Ramos, Mario Guerrero y Julián Heredia, sobre quienes escribí en las dos columnas anteriores. Particularmente me llaman la atención los números y hazañas del torpedero Neifi Pérez y los lanzadores Andy Araujo Juan Jiménez, quienes registraron destacadas trayectorias en el béisbol criollo y no obstante, siguen a la espera de ser inmortalizados.

Neifi Pérez

Nativo de Villa Mella, Neifi Pérez, un bateador de ambas manos, jugó en 11 temporadas con los Leones del Escogido, entre 1995 y 2008, terminando con promedio de .274. En 5 ocasiones conectó por encima de .300, incluyendo .356 en la campaña 2004-05. En 4 series semifinales bateó para average de .300 y en general, incluyendo serie regular y postemporada, bateó .280, en mil 713 turnos.

Grandes Ligas

Pérez vio acción 12 años en las Ligas Mayores con Rockies de Colorado, Reales de Kansas City, Gigantes de San Francisco, Cachorros de Chicago y Tigres de Detroit. Su promedio fue de .267, al disparar mil 370 hits en 5 mil 127 turnos. Logró su mejor actuación en la temporada de 1999, en que bateó .280, en 690 visitas oficiales al plato. Ese año anotó 108 carreras y remolcó 70, conectó 27 dobles, 11 triples (líder del circuito) y 12 jonrones, se robó 13 bases y apenas se ponchó 54 veces, en 732 apariciones. En la campaña de 2000 ganó el premio Guante de Oro, accionando en el campo corto de los Rockies.

Serie del Caribe

Participó en las Series del Caribe de 1997, 1998, 1999 y 2000, logrando un promedio de por vida en estos certámenes de .340. Fue miembro de los equipos campeones de Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en las ediciones de 1998 y 1999, respectivamente, siendo elegido Jugador Más Valioso en cada ocasión. En esos eventos de 1998 y 1999 conectó de hit en todos los juegos, hilvanando una cadena de catorce partidos consecutivos, récord de todos los tiempos. Por sus hazañas, fue exaltado al Salón de la Fama de la Serie del Caribe en el ceremonial de 2012.

*Líder Andy Araujo

Lanzador derecho nativo de San Cristóbal, actuó en 14 temporadas en la pelota dominicana con Tigres del Licey, Estrellas Orientales y Azucareros del Este, desde 1981 hasta 1994. De por vida tuvo récord de 27-19, 12 juegos salvados y efectividad de 2.82, que es la novena mejor en la historia del béisbol criollo. En el torneo 1985-86 terminó con un promedio de carreras limpias permitidas de 1.36, para ser líder de la liga en este departamento. En los Estados Unidos lanzó 9 campañas en las ligas menores en la organización de Boston, alcanzando el nivel de triple A.

Juan Jiménez

Oriundo de La Vega, Jiménez terminó su estancia de 13 años en nuestra pelota con una efectividad de 2.31, la tercera mejor en los anales del béisbol dominicano, únicamente superado por Juan Marichal y Guayubín Olivo. Su récord de por vida fue de 28-22, con 18 juegos salvados. Tuvo su mejor labor en la campaña 1978-79, cuando compiló marca de 7-0 y efectividad de 1.47, siendo nombrado Lanzador del Año. En 5 oportunidades terminó con promedio de carreras limpias permitidas por debajo de 2.00 y en 7 oportunidades tuvo marca inferior a 3.00 de efectividad.

Fallecidos

Lo mismo que el baloncestista Héctor Báez, tanto Andy Araujo como Juan Jiménez fallecieron a destiempo sin ser entronizados al Olimpo del deporte nacional. Ojalá que lo mismo no suceda con tantos otros que merecen la distinción y esperan en honrados en vida.