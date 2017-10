Puello vaticina pasará prueba ante mexicano Gutiérrez en el Jaragua

El prospecto dominicano Alberto -La Avispa- Puello solo cree en el trabajo y en lo que sueña.

El ha estado esperando la respuesta del contendor mundial y medallista olímpico Félix –El Oro- Díaz para medir fuerza y “dejar claro algunas cosas ante el público que quiere saber quién es mejor entre los dos”.

“Me cansé de esperarlo, pero sé que nos veremos en el camino; ahora tengo que concentrarme en esta oportunidad que nos da la empresa Shuan Boxing Promotion de ser estelar por primera vez de una velada, aunque no me la han puesto fácil... este mexicano que me traen es más duro que el mismo Félix Díaz”, comparó.

El invicto peleador, apodado La Avispa por su ferocidad encima del ring, se medirá el 18 de noviembre al azteca Ricardo "La Roca" Gutiérrez en el turno de gala de una velada que tendrá como escenario el hotel Jaragua, en Santo Domingo.

El combate está pactado a 11 asaltos y estarán en juego las fajas regionales de Latinoamérica que luce Puello con el aval oficial de la Asociación y el Consejo Mundial de Boxeo (AMB/CMB), las que ganó en una eliminatoria en febrero ante Abraham Peralta.

“He aceptado este pleito porque no le temo a los retos, quiero mostrar que puedo y que no me detengo de trabajar para lograr mis objetivos. Si Félix Díaz no quiere pelear, seguiré ante rivales del nivel de Gutiérrez, quien también viene con hambre de alcanzar una corona universal”, explico La Avispa, invicto en 12 encuentros con 7 por la vía del sueño; el visitante mexicano compila 11 triunfos, 6 antes del límite, una tabla y un revés.

Tras vencer por nocaut al venezolano Patrick López, el dominicano Puello revienta de optimismo y asegura sumará el nombre del chichimeca Gutiérrez a su hoja de servicio que lo ha colocado en el puesto 12 de la AMB y 18 en el CMB.

Jones, campeón mundial

La promotora Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing Promotion, anunció que en la velada verán acción el ex campeón del mundo de peso crucero, el panameño Guillermo –El Jefe- Jones, quien se mide en pelea de peso completo al norteamericano Ytalo Perea, en otro compromiso con cetro latino en juego.

“Es una gran cartelera de la empresa Shuan con las mejores figuras locales y un gran talento internacional. Verán acción Abigail Soto Jr., El Gago Encarnación, entre otras sorpresas que iremos anunciando previo a la noche final”, dijo la promotora Peña a la prensa en una reunión en el restaurant Piko.