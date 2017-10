Gigantes: 21 aniversario

Héctor J. Cruz

Los Gigantes del Cibao estuvieron celebrando anoche el 21 aniversario de su nacimiento como equipo del béisbol profesional dominicano. En 21 años de vida han ganado una sola corona (hace tres torneos), pero no se crean que eso es poco. Siempre se dice que en la Lidom no es tan fácil ganar, y las cosas se ponen difíciles al paso del tiempo.

Hasta 1983, cuando la Lidom se expandió de 4 a 6 equipos, todos los trofeos de campeones se quedaban en manos de Licey, Escogido y Águilas. Las Estrellas, el cuarto club hasta entonces, habían ganado en 1954 y 1967-68 y jamás han vuelto a saborear la miel de la victoria. De eso se cumplen casi 50 años.

Los Gigantes han tenido buenos torneos y distintos dueños. Ahora mismo están viviendo buenos momentos, tal vez los mejores, porque los actuales dueños, la Familia Rizek, han puesto mucho empeño y han invertido recursos en el estadio y en la parte humana. Les confieso que la liga de estos tiempos es rarísima porque los equipos no cuentan con los jugadores que deberían tener en el terreno de juego. Más bien dependen de lo que diga la gente de MLB.

Pero los Gigantes se mantienen echando el pleito, y hay que felicitarles por este nuevo aniversario. Y ojalá, digo yo, que los Rizek se queden allí un buen rato pues le hacen un gran bien al béisbol dominicano , a San Francisco de Macorís y al Nordeste en general.

EL ZURDO: Clayton Kershaw, el lanzador de los Dodgers ganador del primer juego de la serie mundial, tiene fama de fallar en postemporada. Sucede que los Dodgers siempre avanzan uno o dos pasos, pero desde que Kershaw está allí (2008) nunca habían llegado hasta la final. Ahora lo consiguen con la oportunidad de lograr su primer título en casi 30 años (en 1988 venciendo a Oakland).

Lo que llama la atención es que en play off a Kershaw le han bateado mucho mejor que en la regular y así lo deja ver su marca de 7-7 y 4.21 de efectividad, con 133 ponches en 113 entradas.

Esos números están distintos de aquellos que dominan su carrera. 144 ganados, 64 derrotas y excelente efectividad de 2.36. El ya pasó de los 2 mil ponches (2120) y se acerca a los 2 mil innings lanzados (1,935).

No hay dudas de que tener a este hombre en cualquier juego es tremenda ventaja . Cuando está en sus buenas no hay forma de encontrarlo y tiene una alta dosis de competidor. Por eso se ha ganado tres premios Cy Young y tiene una campaña de 301 ponches.

Y si usted quiere saber su situación económica, el zurdo de 29 años firmó un pacto de 7 temporadas por US$215 millones que abarca el período 2014-20. Es decir que todavía quedan tres años más de ese pacto, que le facilita a su cuenta bancaria US$35.7 millones.

Él tiene algunas acciones de caridad, y desarrolla un programa especial con su esposa (vía una Fundación) en algunos pueblos de África.

Houston sabe de su eficacia y pondrían verlo de nuevo más de una vez en la serie.

DE INTERÉS: En los Leones del Escogido llama la atención el jardinero Franchy Cordero, bien espigado y fuerte. Ese llegó a los rojos procedente de las Águilas por el infielder Wilmer Difó..¿Y Difó, cuándo entrará a la acción? Ya noviembre está a unos cuantos díasÖ. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la construcción del estadio Cibao, en 1958Ö Ese parque ha sido remodelado varias veces, pero lo más importante fue cuando le pusieron gradas en el jardín central (el único del país), que lo han convertido en el más coqueto de RDÖ. Familiares de Jackie Robinson hicieron el lance de primera bola en el primer juego de la serie mundialÖ Robinson fue el hombre que rompió la barrera racial en Grandes Ligas cuando debutó con los Dodgers de Brooklyn en 1947..Eso no se limitó al béisbol , se proyectó en todos los órdenes de la sociedad norteamericana.,Ö El premio Hank Aaron se otorga todos los años a los mejores bateadores de ambas ligas..Esta vez el honor recae en José Altuve, de la Americana, y Giancarlo Stanton, de la NacionalÖAltuve fue líder de bateo con .346 y en hits con 204 , disparando 24 Hrs y 81 empujadasÖ Dio 200 hits por cuarto año seguido, algo que solo han hecho otros tres: Michael Young, Kirby , Puckett y Al SimmonsÖ Stanton disparó 59 jonrones y remolcó 132 para los Marlins de MiamiÖ Ellos están en primera fila en competencia para el MVP de sus respectivas ligasÖLos Toros, en medio de su agonía, anuncian el ingreso a juego próximamente de jugadores importantes, como Jefry Marte y Alen Hanson, entre otros.. Que se apuren porque esta campaña ya pinta fea para el equipo con sede en La RomanaÖParadoja: las Estrellas Orientales no juegan en domingo en su casa porque dicen que no va gente.. Mueven sus juegos para el lunes y lo llenan..¿Y qué hace la gente de San Pedro los domingos?... Caso insólito..