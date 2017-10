LeBron, Nelson y el point-forward

Alex Rodríguez

rodriguezalexandro@yahoo.es / alex.rodriguez@listindiario.com

Con su labor de 34 puntos y 13 asistencias como armador titular de los Cavaliers de Cleveland contra los Bulls de Chicago en el triunfo del martes por la noche, LeBron James vuelve a demostrar su gran capacidad como jugador de baloncesto.

Y no solo desde el punto de vista atlético, si no como un dominador de los fundamentos del juego. Y podría ser el mejor “point-forward” en la historia de la NBA.

El “point-forward” se le atribuye al coach Don Nelson cuando a mitad de la década de 1980 utilizó a Paul Pressey y Marques Johnson, naturales delanteros rápidos de los Bucks de Milwaukee, desde la posición de armador debido a necesidades del club.

Pero LeBron, de por sí, es un jugador tan completo que, cada vez que está en la cancha desde cualquier posición que inicie en el quinteto, puede ser el “hacedor de jugadas” para su club.

Y una cita que se le atribuye tras el partido demuestra no solo su gran talento, si no también lo que trabaja como jugador de basket: “Desde que era un niño siempre aprendí todas las posiciones en la cancha”, dijo. “El armador, el escolta, el alero pequeño, el ala-pivote y el centro. Y conozco todas las jugadas, lo que están haciendo y lo que leen. El entrenador me pone en la 1, conozco cada jugada. Si me coloca en el 5, conozco que es el 5. Sé que es el 4. Sé que es el 3. Sé que es el 2. Conozco cada jugada en cada posición, por lo que el trabajo es mucho más fácil para mí porque sé dónde debería estar y qué deberían hacer mis compañeros de equipo”.

Aunque siempre iniciaba en el puesto de armador, Magic Johnson, con sus 6-9 de estatura era, de hecho, un jugador de la posición uno en el cuerpo de un delantero. Otro tanto se puede afirmar de Larry Bird, quien para los Celtics de Boston, abría en uno de los puestos de delantero, pero “operaba” en el tabloncillo con destrezas propias de un armador.

Otros jugadores que históricamente han asumido con éxito la posición de “point-forward” son Rick Barry, con los Warriors de Golden State, Robert Reid, con los Rockets de Houston, Scottie Pippen, con los Bulls de Chicago, y Grant Hill, con los Pistons de Detroit.

De los activos, uno que llena a cabalidad el perfil es Draymond Green, de los Warriors, que es un jugador polivalente que maneja el balón, le gusta involucrar a sus compañeros y es un excelente pasador.

Dominicanos en el exterior Elvis Solano tuvo 18 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias en 33 minutos para el Basket Bergamo 2014 en una derrota ante el Alma Triste con pizarra de 75-64 el pasado domingo en la Liga A2 de Italia.

Edgar Sosa se fue con 17 tantos, cinco asistencias, tres rebotes y un robo de balón en la victoria de New Zealand Breakers 88-76 sobre Melbourne United en la tercera ronda, el domingo anterior, de la liga NBL de Australia.

James Feldeine registró 14 puntos, tres asistencias, dos rebotes y dos robos de balón el martes para el equipo Estrella Roja de Belgrado que cayó derrotado en la Euroliga con marcador de 85-78 ante el Khimki de Moscú.

FASTBREAKS.- Portland se impuso el martes 103-93 a New Orleans y extendió su marca de la NBA a 17 partidos inaugurales en casa ganados en forma seguida… Triste el caso del árbitro Omar Hernández, quien tratando de mejorar su situación la ha empeorado. Debe ser castigado, pero no se le debe quitar su modus vivendi… Markelle Fultz, el número uno del pasado sorteo de talentos para los Sixers, estará fuera de acción por los próximos tres partidos debido a molestias en su hombro derecho… Muy lamentable el incidente que se presentó en la inauguración del torneo Master Metropolitano en el club Los Prados. Es una lástima que gente “ya vieja” y experimentada se olvide de que es solo un juego y en esa categoría mucho más… D’Angelo Russell, de los Nets (92 puntos, 22 asistencias) es el quinto jugador de 21 años o menos desde 1983 que registra 90 tantos y 20 asistencias en sus primeros 4 partidos de la temporada. Se unió a Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, LeBron James (3 veces) y Michael Jordan.

La Opinión de Cynthia

“El torneo femenino organizado por la federación de clubes (Fedoclubes) ha motivado a las muchachas que juegan el deporte del aro y el balón y ha recibido apoyo de sus barrios, y estas mujeres juegan con amor, pasión y sentimiento y lo demuestran en cada partido con su entrega.

La justa ya entra a semifinales entre cuatro equipos Hato Mayor, Águilas de Guachupita, San Carlos y Pueblo Nuevo.

Adelante mujeres...Creo que la.sanción al árbitro Omar Hérnandez, que ha sido suspendido de por vida es ilegal porque aún quitándole la vida a una persona la pena máxima son 30 años. Creo que en injusto aunque Omar lo hizo mal e injustificable no puede ser sancionado de forma tan drástica, él lo haría por su deseo de superación y porque la FiBA tiene una edad límite muy corta, eso es lo que deben buscar que FIBAa aumenté la edad. Una suspensión de dos años más que suficiente...Bendiciones”