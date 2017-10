Exjuez guatemalteco aguarda 1ra condena de caso FIFA en EEUU

Nueva York

AP

Un exjuez que dirigió la federación de fútbol de Guatemala se convertiría el miércoles en el primer condenado en Estados Unidos por un escándalo global relacionado con el fútbol.

Estaba previsto que Héctor Trujillo recibiera su sentencia en una corte federal en Brooklyn. Trujillo se declaró culpable de fraude telemático y conspiración en junio.

Trujillo admitió haber aceptado cientos de miles de dólares en sobornos de una empresa que intentaba asegurar contratos de marketing deportivo.

El exjuez fue detenido en diciembre de 2015 en Port Canaveral, Florida. La fiscalía dijo que el ex secretario general de la Federación de Fútbol de Guatemala debería cumplir más de tres años de prisión. Los abogados de la defensa pidieron que no se le condenara a prisión por los delitos entre 2009 y 2016. Según su declaración de culpabilidad, no apelará ninguna condena de menos de cuatro años y nueve meses de cárcel.