Los equipos por dentro

ÁGUILAS: Con su primer salvamento logrado anteanoche, el cerrador Josh Judy llegó a 37.2 entradas sin permitir carrera limpia, incluyendo toda la temporada pasada...El derecho Ángel Castro, luego de dos apariciones como relevista, hizo su primera salida en rol de abridor en el presente torneo y con labor de seis ceros frente a las Estrellas pudo alcanzar su triunfo número 23 de por vida en LIDOM...Francisley Bueno (0-1) busca su primera victoria de la temporada cuando realice esta noche su tercera apertura que será frente a los Toros del Este en La Romana. Bueno perdió en su primera presentación al ser castigado con cinco carreras en 3.1 entradas frente a Gigantes del Cibao y luego registró buena actuación de cinco actos de una sola carrera ante los Leones el pasado miércoles. En la temporada pasada con los aguiluchos el cubano tuvo récord de 4-2 con 1.46 de efectividad.

ESCOGIDO: Rafael Devers, el más avanzado de los jóvenes prospectos del equipo, dueño de la tercera base de los Medias Rojas de Boston, estuvo de cumpleaños ayer (24)...El relevista Al Alburquerque, quien viene de lanzar en las Grandes Ligas de Japón con los Dragones de Chunichi, comenzó a entrenar junto al equipo rojo ayer y se espera debute en los próximos días. Él pasó a los Leones en el cambio que aterrizó en las Águilas al zurdo Jordan Norberto...Rubén Sosa no estuvo disponible para el partido de anoche contra los Gigantes debido a que está afectado de un virus gripal...Por recomendación médica, al receptor Tyler Heineman, quien sigue con molestias en un tobillo, se le dará toda la semana libre...El Escogido, que anoche compartía la primera posición con Éstrellas y Gigantes (5-2), ocupa el último lugar en cuadrangulares conectados con solo uno, salido del bate de Willi Castro...

ESTRELLAS: En su primer turno de anoche y por discutir el conteo de bolas y strikes, Gustavo Núñez fue expulsado por el árbitro del plato, Domingo Polanco, en el partido ante los TorosÖ Héctor Gómez sufrió un espasmo muscular en el muslo derecho en el partido del lunes en casa ante las Águilas CibaeñasÖ En ese partido hicieron su debut Raimel Tapia y Orlando Calixte...Tapia fue el emergente de luxe para los Rockies de Colorado que avanzaron al partido por el comodín en la Liga NacionalÖ En el revés ante los aguiluchos, faltó el batazo a la hora buena cuando la ofensiva dejó a un total de 12 corredores embasados...Iván Piñeyro abrirá en el partido de esta noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal ante los Leones del EscogidoÖ Sin incluir la acción de anoche, Fernando Tatis Jr. ha pegado de hit en cuatro de los seis partidos que ha jugado.

GIGANTES: José Leclerc y Miguel Andújar, aunque todavía no están disponibles para jugar, ya se ven en la nómina semanal. Leclerc debutó en las Grandes Ligas en el 2017, mientras que Andújar tuvo un par de incursiones este año con los Yankees de Nueva YorkÖ Hoy el equipo estará celebrando su aniversario número 21 cuando reciba a los Tigres del Licey en el estadio Julián Javier a partir de las 7:30 de la noche. La comunicadora y actriz Nashla Bogaert hará el lanzamiento de la primera bola. Ella es nativa de San Francisco de Macorís...Además habrá boletas a mitad de precio, fuegos artificiales, dulces, globos, artistas invitados, sorpresas y regalos...Patrick Johnson es el pitcher programado para iniciar el partido de esta noche...Para el viernes en La Romana está pautado Alfredo Simón en su debut en la campaña.

LICEY: El gerente general Junior Noboa aclaró enfáticamente que el mal inicio de los Tigres, equipo al que le faltan muchas fichas, no pone en juego el puesto como dirigente del colombiano Luis Urueta... “Uno toma decisiones cuando un manager pierde el control del club house, cuando las decisiones que está tomando no son las correctas, pero, ¿qué decisiones ha podido tomar él? ¡Ninguna!”, afirmó tajantemente Noboa...El jardinero Julio Borbón, quien no juega aquí desde la campaña 2013-2014, está en róster con el combinado azul y podría debutar en cualquier momento. El llegó al club un año en un canje que llevó al Escogido al relevista Fautino de los Santos...David J. Hurlbut, en su segunda presentación, tendrá de frente nuevamente a los Gigantes del Cibao cuando ambos equipos se midan esta noche en el Estadio Julián Javier. El día 18, en dos entradas, toleró un hit, dio dos boletos y ponchó uno.

TOROS.- Ante la debacle de los Toros, el dirigente interino Carlos Subero quiere levantar el ánimo de sus jugadores y ha proclamado que el equipo tiene buen pitcheo abridor y que de ahí parte todo. Espera que las cosas comiencen a cambiar, que trabaja día a día para superar la mala racha y por ello pide el apoyo del público, especialmente en estos días cuando el conjunto taurino tendrá tres partidos en casa contra Águilas, Escogido y Gigantes... El trainer Rubén Santiago informó que Ronald Guzmán ha estado afectado de un virus y Yairo Muñoz sufrió un golpe en una mano, razón por la cual salieron del roster semanal...Los Toros dejaron libre a Roman Quinn, tiene registro de .118 de promedio (dos hits en 17 turnos) en los cinco partidos que jugó....En un intento por intentar encender a los Toros entran a roster Michael Dimock, Raúl Valdés, Román Méndez, Ramón Morla y Frailyn Florián, todos lanzadores, así como Wendell Rico, infielder.