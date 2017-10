Dos parecidas de 24 triple matanzas

Tony Grullón

El sábado 21 de de octubre del 2017 en el estadio Juan Marichal. Los Leones del Escogido vencieron 5-1 a los Toros del Este.

En este encuentro, el conjunto de los Toros realizó el triple play número 24 en el béisbol dominicano. En la parte baja de la sexta entrada, las bases estaban llenas de Leones, En tercera corría Vladimir Guerrero Jr. en segunda lo hacía Danny Richar y en la inicial, Blake Swihart. El bateador Henry Castillo sacó un elevado entre el plato y el box. El inicialita Carlos Franco salió en busca del batazo, el árbitro decreo infield fly, pero el primera base no puso interés en capturar el batazo dejando caer a propósito la bola e hizo el tiro al catcher Austin Wynns para confundir a los corredores. Vladimir Junior se fue hacia el plato, luego se devolvió sin tener espacio de regreso a la antesala, el tiro del receptor Wynns puso out a Guerrero para el segundo out y el corredor de segunda, Richar, que había salido rumbo a la tercera cuando Vladimir había salido hacia el plato, fue out también en la antesala para la triple matanza. La primera en la historia fue realizada el sábado 31 de julio de 1954 por las Estrellas Orientales frente al Licey.

El domingo 24 de noviembre de 1968 en el estadio Quisqueya en un juego entre Licey y Escogido sucedió una jugada muy parecida. El Escogido derrotó al Licey 4-1 en un choque en el cual los Leones realizaron en el cuarto acto la sexta triple matanza que se realizaba en el béisbol dominicano. Los Tigres iniciaron ese inning con tres sencillos seguidos para llenar las bases conectados por Lloyd Wiker, Dave Marshall y Pedro González. El siguiente bateador, el receptor Dan Breeden disparó una línea bajita frente al segunda base, el cubano Tito Fuentes, quien con su inteligencia, dejó que la bola picara delante de él, y en el primer rebote la atrapó, le pasó la bola al torpedero Rafael Robles, quien forzó a González y luego tocó a Marshall, que se quedó paralizado pensando que Fuentes había atrapado la pelota de aire, e hizo el lance a la inicial para poner fuera con el tercer out a Breeden y completar la triple matanza.