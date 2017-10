Otra ganga

Héctor J. Cruz

En días recientes, con motivo de la presencia de los Yanquis en play off, estuve resaltando el escenario económico en que habían jugado este año los dos principales bates del equipo, Aaron Judge y Gary Sánchez. Entre los dos se ganaron cerca de 1 millón 100 mil dólares, en cifras casi iguales de 550 mil. Entre los dos, además, dispararon 85 jonrones y remolcaron 204 carreras, y nada pueden hacer para evitar que les paguen tan poco.Son las reglas del juego, hasta que puedan ir al arbitraje o declararse agentes libres (luego de 6 años).

Ahora me encuentro con que Nomar Mazara, que remolcó 101 vueltas para los Vigilanes de Texas, tampoco ha ganado dinero y en sus dos primeros años ha actuado bajo salario mínimo.De hecho, en el 2017 su sueldo fue de US$546 mil (tuvo 20 jonrones, además).. Así que Texas salió ampliamente beneficiado de este rendimiento invirtiendo poco dinero.

Mazara es un portento de pelotero. Apenas ha cumplido 22 años de edad, y estuvo el pasado domingo en vivo en La Semana Deportiva, en jeans, tenis y un t-shirt sin cuello, como se usa ahora.

Mazara habló de su firma por US$ 5 millones en el 2011, y dijo que nunca le ha prestado mucha atención a eso. Su padre, un general retirado, ha administrado el dinero desde siempre.

.- Jugó en la liga La Javilla del fenecido Vivo Carmona, y vivió en los alrededores de Villa Duarte. Luego de la firma del contrato se mudaron al sector Bella Vista, en el centro de la ciudad.

.- Su compañero y amigo de liga menor fue Joey Gallo, el hombre que ahora está con Texas, tiene swing tremendo, da 40 jonrones, pero se poncha 200 veces.

Lo que más llamó su atención en las menores fueron los pesados viajes en buses, pues con frecuencia son de 12 horas.

.- No está en sus planes jugar pelota invernal con Licey este torneo.El participó con los Tigres en el campeonato 2014-15, jugó un mes, de 34-10, 1 jonron.

.- En el 2018 irá a su tercer año con Texas, y será en su cuarta campaña que podría aspirar al sistema de arbitraje. Dice que todavía no hay nada concreto de un pacto de varios años con los Vigilantes.

ANALISTAS: Tres ex peloteros de RD han descollado este año como analistas-comentaristas en las Grandes Ligas. Pedro Martínez tiene un contrato hace buen tiempo con la TBS y la MLB Network, y en esta temporada estuvieron laborando juntos en la Fox (en inglés) Alex Rodríguez y David Ortiz.

Viendo un poco hacia atrás, igual función han ejecutado Manuel Mota y Felipe Alou, sobre todo en la pelota dominicana, pero no han habido muchos peloteros criollos que hayan tenido vocación de analistas.

Llama mi atención el caso de Alex, quien naturalmente es más gringo que Donald Trump pues, amén de haber nacido allí, su corazón es norteamericano, con un chin para el país de sus padres, República Dominicana. Alex tiene muchísimo dinero, y una oficina de mucha gente en Nueva York que hace distintos negocios. Pero permanece en beisbol porque le gusta, aún después de su retiro.

David y Pedro tienen una clara vocación para analizar y compartir. Ambos ya son empleados de Boston, pero eso no les resta que laboren para cadenas particulares en momentos especiales.

Eso está muy bien pues, como antiguas estrellas, siempre harán buenos aportes. Además, le encanta estar en las luces , mucho más ahora que es compañero de la estrella Jennifer López. Ya han anunciado que están buscando casa para mudarse juntos, mientras se decide su futuro. Ella tiene 48 años, Alex 42 porque a él siempre le han gustado mujeres que le lleven unos añitos.

DE INTERÉS: Nomar Mazara debutó en Grandes Ligas el 26 de abril 2010 y lo hizo con par de hits y jonron ante Jered Weaver, pitcher muy cotizado en ese instante con los Angelinos.. Fue una noche memorable para el joven de 20 años...Los Bravos de Atlanta anunciaron que no ofrecerán contrato al veterano lanzador R.A.Dickey y lo dejan ir a la agencia libre.El tuvo marca de 10-10 y 4.26 ganando US$8 millones..El club deberá darle una compensación de 500 mil...Angel Castro, pitcher derecho de las Aguilas, ha venido en mejor forma que el pasado campeonato. Ya tiene dos presentaciones y 9.2 innings de 5 hits, sin carreras.. Hasta menos “barriga” tiene el hombre... Los Dodgers no incluyeron en roster de la serie mundial al jardinero Curtis Granderson... Se reitera la información de que no tienen ningun dominicano, pero Francisco Liriano participa con Houston... Cada equipo del clásico de otoño tiene un cubano de importancia..Los Dodgers tienen al jardinero Yasiel Puig, quien es pieza clave para ellos. Puig, de 26 años, tiene contrato de 7 años por US$42 millones (2012-18), y esta campaña está ganando 8.2 millones...Es extrovertido y con frecuencia se pasa de la raya y se mete en problemas..Yulieski Gurriel (que ahora le dicen Yuli) juega la inicial con Houston y fue firmado el año pasado por 5 años y US$47.5 millones (2016-20). Gurriel tuvo un buen año en su primera temporadfa completa con promedio de .299,. 18 Hrs, 75 empujadas... . El desertó en Santo Domingo junto a su hermano Lourdes al final de la serie del Caribe.. Salieron huyendo de un hotel de la Ave. Sarasota..