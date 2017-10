Gerente del Licey dice Urueta seguirá como manager

Santo Domingo

“Yo como hombre de béisbol no puedo culpar un hombre que no ha tenido siquiera la oportunidad de hacer muchas jugadas; que no ha tenido la oportunidad de tener la mitad del equipo que nosotros pensamos debía estar en la alineación”. Las frases de Junior Noboa dejan bien en claro que no está en juego el puesto de Luis Urueta como manager de los Tigres de Licey.

El gerente general de los campeones nacionales habló este sobre el arranque lento de los Tigres (2-5), marca que ha puesto a muchos a mirar al joven dirigente colombiano, sobre la posibilidad de una remoción en busca de una reacción que haga arrancar al conjunto.

“Uno toma decisiones cuando un manager pierde el control del club house, cuando las decisiones que está tomando no son las correctas, pero, ¿qué decisiones ha podido tomar él? ¡Ninguna!”, se preguntó y respondió Noboa, al hablar para Licey TV con Tommy Troncoso, antes de partir a Santiago, donde el Licey buscará mejorar su récord ante el gran rival Águilas Cibaeñas.

Explicó que los Tigres han comenzado ganando casi todos los partidos, pero entonces llegaron los errores físicos, jugadas que debieron ejecutarse, errores que no se anotan, pero que todo eso es parte de un ‘slump’ colectivo del equipo, que ha cometido 16 errores y no han bateado de manera oportuna.

Lo mismo ha ocurrido con el pitcheo de relevo, señaló el gerente general, que le han pegado el hit en el momento que debió sacar el out, y han querido culpar al dirigente Urueta, de no utilizar otro. Argumentó que esos son en parte los mismos lanzadores que condujeron al Licey a ganar el campeonato, por lo que no se puede culpar al manager.

“Sé que vamos a mejorar, tengo la fe que este equipo que está ahí debe producir”, anheló Noboa, al tiempo de dar “mi voto de confianza a nuestro dirigente”, del que dijo esperar, “que sea mi dirigente en el playoff final”.

Liriano y Mondesí

Explicó que en ningún momento pensó que Sergio Alcántara, Rymer Liriano y Adalberto Mondesí iban a estar desde el primer día con el equipo y que Jorge Bonifacio no se integraría temprano, aunque se alegró de que a éste le fuera bien en las mayores.

Dio cuenta de que el jardinero Liriano entrará este martes en la alineación en Santiago, del que espera pueda ayudar en la ofensiva. Adalberto Mondesí le informó que cuenten con él para estar en la alineación el sábado y el domingo, ya que entró al roster de 45 jugadores de la semana.

Del torpedero Sergio Alcántara, novato sensación del año pasado, dijo que habló con la organización de Detroit y que estará con el Licey en la primera semana de noviembre. Acotó que está en Estados Unidos, trabajando con las pesas y descansando.

“Yo tengo toda la confianza de que nuestro equipo va a comenzar a jugar mejor, que nos concentremos más; hay momentos que son clave, que nuestros jugadores y bateadores sé que lo van a hacer, porque tienen el talento”, confió.

Dijo que los entendidos en béisbol saben cómo el Licey está perdiendo los partidos, pero indicó que “estamos trabajando con eso, seguiremos trabajando, estamos hablando con nuestros muchachos, que fueron la mayoría de los que nos llevaron el año pasado a ser campeón”.