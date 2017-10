Se va Juanito

Yoel Adames F.

La gente no ve sus hijos crecer -siempre cree que son los mismos chicos pequeñitos- porque no siente el tiempo pasar. Pero pasa.

Fue en 1997 que en el coliseo Carlos -Teo- Cruz fui testigo y organizador de la “I Copa Pedro Julio Nolasco”, donde la noche final -por el oro- se midieron en el peso de los 63.5 kilogramos, el boricua Miguel Cotto y el dominicano Francisco -El Ajogao- Lorenzo y la pelea puso de “castigo” al público, nadie pudo sentarse, es posible que hasta en los minutos de descanso los fans se quedaran vociferando instrucciones a su favorito. Al final, el cansancio tuvo cara humana y aunque el puertorriqueño estaba también agotado por todos los golpes lanzados y recibidos en los primeros 4 asaltos (la final fue a 5 rounds) el Ajogao también pagaba el precio de su estilo fajador que puso en apuro al visitante, pero le facilitaba conectar su peligroso gancho izquierda al hígado o encima de las costillas. Algunos laterales delataron la situación y “Juanito”, el de Caguas, Puerto Rico, se lanzó a un insólito y mortal ataque, pero encontró resistencia y casi igual empuje en su adversario y el público enloquecióÖ Al pasar los años, en el mismo escenario Cotto participó en una rueda de prensa y se atrevió a decir: “Pacquiao, Mayweather Jr., el tramposo de Margarito, fueron mis grandes rivales, pero nadie sabe en los apuros que me vi aquí en el Teo Cruz ante el Ajogao Lorenzo, fue una de mis grandes pruebas, donde en cada minuto estuve en peligro y tuve que dar todo y el extra para ganar”. Y qué bueno que saliera de su boca, no fue menos. El ganó su oro con una votación 3-2 y pronto serán 20 años de ese gran acontecimiento de 1998.

DEL 2001 AL 2017: Muchos grandes campeones han permanecido dos y hasta tres décadas encima del ring, este no será el caso de Cotto, bajo lágrimas dijo “me voy”, exige mas tiempo para su familia y amigos, dice que ha estado ausente de casa por cumplir con su trabajo en los campos de entrenamientos, en el trajin de los gimnasios mas aportados, lejos de sus hijos, pero asegurándole el futuro. Los mejores momentos de Alondra y Miguel Cotto III no los ha vivido y Melissa, su esposa desde 1998, ya le dio un ultimátum.

¿EL MEJOR DE PR?: La carrera de Miguel, a quien aprecio mucho, coincidí mucho con su carrera desde amateur; ha sido grande, pero muchos se preguntan si es cierto que puede ponerse al lado del gran Wilfredo Gómez, de un Wilfredo Benítez, incluso si supera a Tito Trinidad y hasta se habla de la gran calidad de Carlos Ortiz.

De forma particular no creo que supere a estos grandes ídolos, por razones que puedo comentar en otra ocasión, porque ahora solo quiero hacerle un humilde homenaje a Cotto por su gran desempeño, de cómo puedo gobernar repetidamente entre 2004 hasta el 2017, algo que hay que revisar, son 13 años desde su primera corona cuando noqueó al brasileño Kelson Pinto en seis rondas para coronarse en las 140 libras, vacante OMB, la defendió con gran éxito 6 veces; luego pudo gobernar en el peso welter en 2 ocasiones al igual que en las 154 libras, que hoy posee de nuevo; mas una vez en el peso medio; resumiendo ha reinado en 140, 147, 154 y 160 libras, repitiendo en dos categorías. Ningún boricua logró 5 fajas masculinas...

LAS SOMBRAS: En la carrera de Cotto hay algunas manchas, la mayoría de sus reinados los logró con fajas “vacantes”, las cuales dejan sospechas de astucias de oficinas de sus promotores, claro, el no es culpable, pero eso no le da grandeza sin vencer a un monarca; así se coronó ante Pinto; Carlos Quintana, Michael Jennings y receinte ante el oriental Yoshihiro Kamegai. Los únicos dos campeones que destronó fueron Yuri Foreman y Sergio “La Maravilla” Martínez, quienes subieron al ring operados de las rodillas, el primero con una rodillera ortopédica en una de sus piernas; el segundo sin preparación, del hospital al ring, y con dos rodilleras, una para cada pierna; esas peleas le hicieron mucho daño ante el público porque una figura de su jerarquía y su calidad no necesitaba esos chascos.

LUCES: La verdadera cara de Miguel, la que la gente debe recordar siempre es la de aquel joven que regresó frustrado a casa tras ser eliminado de los Juegos Olímpicos de Atlanta’96 de manos del uzbeco Muhammadqodir Abdullaev y que luego de hacerse rey de las 140 libras retó al europeo en 2005 y lo noqueó en el sexto capítulo.

Mostró un gran coraje y valor deportivo en su combate ante Antonio Margarito, quien lo desfiguró y lo golpeó de forma inmisericorde en 2008; luego Manny Pacquiao también lo azotó con autoridad... Estas dos confrontaciones desmejoraron, disminuyeron la carrera de Cotto (por el inmenso castigo recibido), de forma increíble o por coincidencia, el referí de ambas palizas fue el norteamericano Kenny Bayless, quien no estuvo en control en ninguna de las dos, dejando prolongar las zurras de forma innecesaria.

No obstante, Juanito resurgió con su victoria ante Foreman en 2010 y tuvo defensas ruidosas frente a los ex campeones Ricardo Mayorga y Antonio Margarito, ambos antes del límite, pero de este último tomó venganza de forma espectacular, al punto de dañarle la visión de ambos ojos; Margarito fue penalizado por utilizar yeso en su vendaje en una pelea posterior a la primera con el boricua, pero se sospecha que ante Cotto ya había utilizado el vendaje ilegal, por lo que fue una victoria con cara de venganza. Cotto trabajó con Emmanuel Stward (f) y luego con Freddie Roach para obtener sus mejores victorias, y su gran actuación del 5 de mayo de 2012 cuando atacó y tocó fuerte a Floyd Mayweather Jr. previo a caer por puntos y perder su cetro de las 154 libras AMB.

En el 2015 perdió una amarga decisión ante el “Canelo” Álvarez, para entregar el único cetro CMB que obtuvo, en el peso medio, sufrió una ira irresistible al escuchar la decisión, los tres jueces con 10, 9 y 8 puntos en su contra, luego de un encuentro cerrado. Bajó del ring raudo y no aceptó entrevista, salió del estadio al aeropuerto.

Lo demás es historia; su gran escenario ha sido el Madison Square Garden y luego de vencer al desconocido Yoshihiro Kamegai en Carson, California, a finales de septiembre, y reconquistar el cetro superwelter OMB; regresará el 2 de diciembre al Garden, a su casa, a Nueva York, donde cerrará su vida deportiva ante el incoloro ¿Sadam Ali?. Ojalá que este chico de Brooklyn no se convierta en otro Jeff Horn, el cara de niño que sorprendió a Pacquiao en julio en Australia; cuidado si este le daña la fiesta a Juanito, mucho cuidado.