¿Dodgers o Houston, a quién le va?

Desde luego que en el escenario dominicano los Dodgers tienen más simpatía que los Astros de Houston y la mayoría de fanáticos locales se irá de su lado. Es muy vieja la tradición Dodgers en el país, desde los 70 cuando, vía Rafael Avila, el equipo Licey empezó a recibir lo mejor de su talento. Y hasta Tom Lasorda, a quien proyectaban como manager sustituto de Walter Alston en Los Angeles, vino aquí a tomar entrenamiento competitivo. Lasorda era dirigente de triple A en la organización, y en RD pudo saborear muy bien lo que es el beisbol competivivo. También lo había probado en Cuba en los años 50, en la Cuba de Fulgencio Batista, no la de Fidel Castro. Lasorda se hizo cargo de los Dodgers en 1976, y asistiría a dos series mundiales seguidas (1977-78) perdiendo ambas vs. los Yanquis. La venganza llegaría en 1981 cuando vencieron a los Yanquis, en aquel evento en que Pedro Guerrero fue declarado MVP junto a Ron Cey y Steve Yeager. Leamos algunos tips de esta serie mundial 2017 que empieza hoy, 8 PM, hora dominicana.

PITCHEO.- Ambos equipos proyectan rotación de cuatro con una particularidad. Los Dodgers tendrán 3 zurdos y un derecho: Clayton Kershaw, Rich Hill y Alex Wood, y el diestro Yu Darvish. Los Astros tendrán 3 derechos y un zurdo: Dallas Keuchel (zurdo), Justin Verlander, Charlie Morton y Lance McCullers Jr. , con la posibilidad de otro diestro, Brad Peacock. Esos grupos pueden competir de tu a tu porque la ofensiva de Houston podría ser superior. En el único renglón donde hay diferencia es el relevo, el de Los Angeles muy bueno con un Kenley Jansen cerrando que no hay forma de conectarle. Del otro lado está Ken Giles, que es vulnerable.

OFENSIVA. A todas luces Houston luce mejor a la ofensiva, no solo por la presencia de José Altuve, que está en un año extrordinario y siempre es un peligro. Tienen muchas opciones de producir en Carlos Correa, George Springer (estuvo apagado vs. Yanquis pero es bueno, igual que los jardineros Marwin González y Josh Reddick). De receptor o designado alternan a Evan Gattis y Brian McCaan, lo mismo que los Dodgers con Austin Barnes y Yasmani Grandal. Los cañones principales de los Dodgers son el inicialista Cody Bellinger, Justin Turner y Yasiel Puig, y tienen un montón de gente que alternar en varias posiciones, dependiendo del pitcher contrario. Por ahí anda el boricua Kike Hernández, quien disparó 3 jonrones en el partido decisivo vs. Cubs. Estos equipos no se vieron la cara en la regular, y se distinguen porque ambos ganaron más de 100 juegos, lo que no sucedía en MLB desde 1970. Los dos managers son debutantes, además, Dave Roberts de los Dodgers y A.J. Hinch. Los Dodgers tendrán la ventaja de ser anfitriones en 4 de los 7 partidos, si se va al máximo. ¿A quién usted le va? La serie luce bastante pareja, pero yo me quedo con Houston, a ganar en 6.

DE INTERÉS: Poca presencia dominicana en esta serie mundial, lo cual no ha sido la norma de los últimos 30 años... Tal vez Francisco Liriano en Houston, en los Dodgers nadie... Los Toros tienen 0-7 y esta noche reciben a las Estrellas en su casa... Pregunté ayer a Stanley Javier si Pat Murphy había renunciado o lo habían cancelado y me dijo que el hombre se fue debido a “problemas familiares”...Ayer me pasaron la nota de que Arturo de Freites, coach de la banca en distintas funciones, también había renunciado. Eso no pude confirmarlo...El Escogido se mueve y anuncia mucha gente para los próximos días, especialmente americanos que son prospectos... Viene el jardinero -inicialista Tyler Austin, pero también para noviembre y diciembre tendrán a Tommy Pham..Y Cleveland anunció ayer que en noviembre vendrá al país Eric Haase, receptor, quien disparó 27 jonrones este año entre AA y AAA...Los rojos tienen 5-2 y se mueven rápido formando su equipo “del segundo mes”... Retorna Felix Martínez -El Gatico-, pero no como pelotero.. El presidente de Lidom Vitelio Mejía levantó la sanción “indefinida” que le había impuesto el Dr. Leo Matos Berrido en 2009..”Ya está bien, 8 años fuera está bueno”, dijo Vitelio... Gatico fue suspendido por armar muchos líos y ya puede integrarse a cualquier equipo de la liga... Atención liceístas: el Licey tiene 16 errores en 7 juegos, una barbaridad... Los Toros lo superan con 19, y por eso ambos equipos tienen 2 ganados, 1 2perdidos... Las Estrellas, con 5-1, son líderes en menos pifias con 3.