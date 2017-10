Premian a ganadores de los Juegos Patrios

Madrid, España

“Llegamos al final y debemos sentirnos muy orgullosos de estos resultados”. Con esta frase abrió el ministro de Deportes Danilo Díaz su discurso de clausura de los exitosos Primeros Juegos Patrios Dominicanos de Europa, que sirvieron para definir las preselecciones de atletas y equipos del viejo continente que en marzo próximo asistirán a los XIV Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal 2018.

“Los juegos se miden por estos resultados que estamos obteniendo de una comunidad dominicana reunida aquí, en Europa, unida por primera vez a través del deporte y ya estamos construyendo algo”, apuntó el licenciado Díaz al finalizar el evento que concentró en la capital española a más de 800 atletas de origen dominicanos que acudieron de Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido, Suiza y varios puntos de España.

Opina que estos juegos hay que medirlos por el talento de dominicanos que fueron identificados en las competencias realizadas en más de 10 disciplinas y que habían perdido su conexión con el país.

Socializó que la República Dominicana ha perdido a generaciones de dominicanos que no han tenido la oportunidad de representar al país. Puso como ejemplo, que cuando fue a conocer el centro de alto rendimiento en Madrid, le presentaron a la máxima esperanza que tiene España para ganar medalla en gimnasia en los Juegos Olímpico de Tokio 2020 y que resultó ser un dominicano, que cuando lo saludó le dijo: “Soy de Villa Mella, donde se come chicharrones”, lo que no le dejó duda de que es un criollo. “Lo perdimos”, acotó el ministro refiriéndose al gimnasta. Y señaló que con estos Juegos Patrios en Europa ya estamos construyendo la conexión para que eso no suceda más.

Las premiaciones

El equipo campeón en el torneo de fútbol fue Madrid C, mientras que Barcelona finalizó en el segundo lugar con la medalla de plata y la de bronce fue para Castilla-León. Junior Mateo recibió el trofeo como máximo goleador.

En béisbol, Italia fue el campeón y al Jugador Más Valioso fue Natanael Batista. El campeón del torneo de baloncesto fue Madrid A, Barcelona fue segundo e Italia tercero. José Peña Russo fue el Más Valioso y Bryan Cruz fue el líder en puntos anotados.