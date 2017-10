Noboa confía en resurgir del Licey y cree van a mejorar

Santo Domingo

A pesar de una marca de 2-5 en los primeros partidos, el gerente general de los Tigres del Licey, Junior Noboa, confía en el talento del equipo que va a mejorar sustancialmente en esta semana.



“Confío en el talento que tenemos. Somos capaces de competir y hemos mejorado en algunos aspectos con relación al inicio de la temporada”, dijo el ejecutivo azul en la conferencia de prensa semanal con los medios de comunicación que cubren las incidencias del torneo de béisbol otoño-invernal.



Se refirió a los jugadores que están próximos a integrarse al club, parte de los cuales fueron integrantes del club que logró el campeonato en la campaña anterior.



“Rymer Liriano va a estar con nosotros a partir de esta semana por lo que estará en roster semanal. En el caso de César Valdez está a ley de dos o tres semanas, su recuperación va rápido. Raúl Mondesí Jr. me dijo que iba a estar disponible para el sábado. Va a ingresar en la nómina semanal y estará jugando el sábado y el domingo”, agregó Noboa.



Expresó que la campaña todavía es joven y que el equipo no ha podido contar con jugadores programados para jugar desde el primer día como son los casos de Sergio Alcántara, Willy Adames (parado), Mel Rojas Jr. y Jorge Bonifacio, entre otros.



“En los primeros partidos hemos tenido problemas defensivos, hemos venido mejorando, además no hemos conseguido algunos hits claves con corredores en posición anotadora y con dos outs, como lo hicimos en La Romana, por ejemplo”, dijo el experimentado ejecutivo de los Tigres.



Con relación a Rojas Jr. a quien definió como “columna vertebral de este equipo”, añadió que en estos momentos es agente libre no ha firmado para Corea, Japón o Estados Unidos y que está en un descanso de una semana o 10 días. Podría integrarse en los próximos días.



“Confiamos que en la próxima semana vamos a mejorar con los jugadores de posición. Tenemos la baja de Kevin Lenik (lanzador golpeado en la cara por una línea) por lo que barajamos si contratamos a otro lanzador o un jugador de posición”, añadió.