Kobe Bryant cree que Kane puede llegar al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo

EFE

Londres, Inglaterra

Kobe Bryant, el histórico exjugador de Los Ángeles Lakers, cree que el futuro del jugador del Tottenham Hotspur Harry Kane "no tiene límites" y considera que puede llegar "al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo".

Bryant, de 39 años, ganador de cinco títulos de la NBA, es un conocido aficionado al fútbol, y este domingo presenció en directo en el estadio londinense de Wembley el partido de Premier League entre Tottenham y Liverpool (4-1).



"Es la primera vez que vengo a ver un parido del Tottenham aquí en Londres, y es la primera vez que veo en directo a Harry Kane", comentó el estadounidense a EFE. "Es un jugador que me gusta mucho; creo que su futuro no tiene límites", añadió.



"¿Si puede llegar al nivel de Cristiano y Messi? Sí, creo que sí. Una cosa que me gusta de él es que es muy pasional y que quiere hacer los sacrificios necesarios para jugar a este nivel", dijo Bryant, elegido MVP de la NBA en una ocasión (2008) y 18 veces All Star.



"Cuando un jugador tiene talento y el corazón para hacer sacrificios, entonces sus sueños se pueden hacer realidad", comentó Kobe a EFE.



Kane, autor de 38 goles este año con el Tottenham en todas las competiciones y quien se rumorea que podría estar en la órbita del Real Madrid, es el único futbolista inglés entre los nominados al Balón de Oro.