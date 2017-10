Estrellas derrotan de nuevo a los Tigres

San Pedro de Macorís

Las Estrellas Orientales vencieron por segunda ocasión a los Tigres del Licey, esta vez 4 carreras por 1, en partido del torneo de béisbol otoño invernal Don Pepe Busto celebrado este sábado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.



Las Estrellas fabricaron un rally de tres vueltas en el cierre del séptimo tras ligar cinco sencillos ante dos relevistas de los Tigres, equipo que ganaba 1-0 hasta esa instancia.



Los emergentes Chris Madera, quien entró en lugar del expulsado Junior Lake, y Michael Martínez, quien bateó por Jason Leblebijian, pegaron sencillos impulsadores que le dieron la ventaja a los Orientales, y Sócrates Brito completó el rally con un imparable productor de la tercera del episodio.



El partido lo ganó el relevista Cole Sulser (1-0), quien ponchó a uno en una entrada de labor, mientras que el revés recayó sobre Jonathan Aro (0-1), quien permitió tres hits, tres vueltas en un tercio de inning, con un ponche. El veterano Wirfin Obispo se anotó el salvamento, su segundo, al completar el noveno con par de ponches.



Con el triunfo, los Orientales se mantienen en la primera posición con marca de 5-1 y figuran con 3-0 en partidos disputados en el Estadio Tetelo Vargas, mientras que los Tigres, con 2-4, vieron cortada una racha de dos triunfos seguidos.



El relevo “Verde” trabajó cuatro entradas en blanco de dos imparables, con tres ponches.

Por los Orientales, que pegaron nueve hits, Sócrates Brito, de 3-2 con una remolcada; Gustavo Núñez, de 3-2 con un impulsada; Chris Madera, de 2-2 con una anotada y otra remolcada; Gabriel Guerrero, quien también fue factor con la defensa, de 4-2, y Michael Martínez, de 2-1.



Por los Tigres, que ligaron seis indiscutibles, Engel Beltré, de 3-3, con una anotada; Angelys Nina, de 3-1, y Anderson Hernández, de 2-1 con un boleto.



Ambos lanzadores abridores salieron sin decisión. Por las Estrellas, Evan MacLane tiró cinco entradas de cuatro imparables, una carrera, un boleto y dos ponches, mientras que por los Tigres, Jair Jurrjens permitió dos inatrapables y ponchó a cuatro en cinco innings de trabajo.



Las Estrellas no juegan este domingo, y el lunes enfrentarán a las Águilas a las 7:30 de la noche, en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.



LAS CARRERAS

“Los felinos” abrieron el marcador con una vuelta en el tercero ante MacLane. Después de un out, Engel Beltré disparó sencillo al central y llegó a tercera con imparable de Osvaldo Abreu y luego anotó con elevado de sacrificio al prado derecho de Anderson Hernández.



Los Orientales le dieron vuelta al marcador en el séptimo episodio. Después de un out el relevista azul Jonathan Aro permitió sencillo de Gabriel Mercedes, Junior Lake, tras dos strike, fue expulsado por discutir el conteo, y en su lugar bateó Chris Madera, quien conectó imparable al derecho. Michael Martínez, de emergente por Jason Leblebijian, dio indiscutible y Guerrero anotó desde segunda empatando 1-1 el partido.



Aro fue sustituido por Wander Suero, dominó a Hamlet Marte, pero Gustavo Núñez pegó sencillo al central, anotando Madera la segunda vuelta, y Sócrates Brito también ligó imparable al central, y Martínez pisó el plato con la tercera vuelta del inning.



La cuarta vuelta de los Paquidermos llegó en el octavo. Ryder Jones se embasó por error en fildeo del primera base Juan Francisco. Jones se estafa la segunda y anota después de dos outs con doble de Chris Madera.