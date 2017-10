Yoo y Rodríguez ganan primera parada del Tour Juvenil de Golf

Casa de Campo, La Romana-

La jovencita Camila Yoo fue la mejor jugadora de la primera parada del Tour Nacional Juvenil, que inició el domingo en los Links de Casa de Campo su temporada 2017-2018, evento organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), de la mano del Comité Nacional Juvenil.

Yoo, de 11 años de edad, tiró 74 en un campo 72, para terminar con dos sobre el par, siendo de esta maneja la mejor jugadora del evento.

“Me favoreció el campo (The Links), que ya he jugado otras veces en el. También me ayudó que mi madre estuvo conmigo todo el trayecto, eso me hace sentir más segura”, resalto la niña que juega en la categoría 11-12.

Por su parte, Kevin Rodríguez fue el mejor entre los varones. Terminó la jornada con 76 golpes, quedándose con la categoría 15-18.

“Pude potear como un león, pero entiendo que debo mejorar muchos aspectos del juego”, observó Rodríguez, quien se estrena en la categoría 15-18, en la cual dijo no sintió presión en su primera oportunidad.

Arturo Pérez Fernández y José Juan González quedaron primero y segundo en la 13-14, tras terminar con 82 y 84, respectivamente, mientras que Justin Rodríguez tiró 94 y Luís Adolfo Delgado 100, para dominar la 11-12.

Por su parte, Rodrigo Huerta (37) y Javier Gubern (47) sobresalieron en la 9- 10. Juan Pablo Jacobo (44) y José Miguel Chevalier (49) hicieron lo propio en la 7-8.

Rama femenina

Stephanie Kim (81) tuvo que emplearse bien a fondo para ganar la categoría 15- 18. Le sacó un palo a María Isabel Sánchez (82), quien se quedó con el segundo lugar.

Mar Caimari fue la ganadora en la 9-10, con 44 golpes. Sophia Matos se quedó con la 7-8, tras terminar la jornada de golf con 50 toques, María Fernanda Fernández quedó en segundo, con 51.

Esta primera parada del Tour Nacional Juvenil tuvo el patrocinio principal de Casa de Campo. Además de Bepensa Dominicana y Malta India.

La segunda parada del torneo será el domingo 19 de noviembre, en el campo de golf Las Aromas, en Santiago de los Caballeros.

Cabe señalar que el Comité Nacional Juvenil, que preside Enrique Valverde, anunció la incorporación de Juan Delgado y Jaime Herrera, quienes darán soporte a las paradas del Tour Nacional Juvenil.