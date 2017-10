Agradecimiento

Tony Piña Cámpora

Esta columna nació con el propósito de resaltar los éxitos de los jugadores de béisbol dominicano en cualquier ámbito que se desempeñaran. Desde entonces entiendo que quienes me otorgan el privilegio de leerla lo hacen buscando ese tipo de información. Con el permiso de ellos, hoy abro un paréntesis en esos temas causado por la exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano de que fui objeto el pasado domingo.

Antes que nada, debo agradecer a todos los amigos, colegas y compañeros que de una u otra forma manifestaron su regocijo por mi elección. Me sentí altamente honrado, honor que se amplía por la calidad humana de los que componen el cuadro al que ingresé. Que me hayan considerado con esa misma dimensión ha sido impactante. Asumo que en mi se reconoce también a tantos otros que como yo han dedicado largo tiempo a promover, acopiar y organizar los hechos que provocan la actividad deportiva. Esos hechos que han dado esplendor a la casta dominicana enseñando la calidad de su esencia. Mencionar nombres es asumir un alto riesgo de ser injusto por una falla de la memoria. Son muchos los que se merecen el reconocimiento, todo tiene su tiempo. El valor de ese tipo de labor estriba en que para saber hacia dónde vamos es necesario conocer de dónde venimos.

El deporte es la actividad que ha dado más brillo a esta nación en toda su historia, cotejando la dominicanidad al mismo nivel de cualquier otra cultura del globo. Desde esta isla han surgido figuras que compitiendo con gallardía en un terreno imparcial, han alcanzado el éxito en legítimo combate deportivo, proyectando los símbolos que nos identifican por encima de otros que representan naciones con mucho mayor avance material.

Recopilar esos hechos y mantenerlos vivos para que sirvan de guía a las generaciones futuras es una necesidad y un deber. Lo importante de esto es saber comunicar el verdadero alcance del deporte en el ser humano. No es solo práctica del músculo y la mente. Es también base para crear mentalidad de equipo en los grupos, utilizándose como herramienta del desarrollo social, uniendo voluntades en la persecución del bien común. Asimismo, es una vía idónea para forjar un mejor ser humano, de carácter sobrio, enseñando a ganar sin que brote soberbia y aceptar la derrota sin sentir humillación. Por eso, invertir en el deporte siempre es rentable.

Al haber sido exaltado en la categoría de propulsor, esto aumenta el compromiso de continuar la labor que, entendieron los que me seleccionaron, me hacia merecedor de esa distinción. Diferente al atleta, el propulsor no tiene tiempo de retiro, al contrario, la vocación mantiene el vigor de la mente amortiguando el natural deterioro.

El béisbol

Desde su arribo a esta tierra a finales del siglo XIX el béisbol, como disciplina deportiva, se adueñó de los dominicanos convirtiéndose en parte de su alma. La manera como se ha desarrollado desde entonces y las ventajas que han generado son muchas y palpables, pero son mayores las que se pueden conseguir si, a quienes corresponde, deciden prestarle la debida atención con la debida seriedad. La situación exige organizar la actividad de una forma que proteja, tanto a los jóvenes que aspiran a convertirse en profesionales, como a los que invierten recursos para el desarrollo de estos con una intención sana y trasparente. Armonizar esos intereses es deber oficial que no puede seguir soslayándose.

Dentro del contexto que rige la vida de la actual sociedad dominicana tiene vigencia un principio que deviene de los orígenes de la economía como ciencia: “la riqueza genera riqueza”. Dada la forma como impacta el béisbol profesional en todos los niveles de la nación, es impostergable emprender la construcción de una instalación con todo lo necesario para presentar el tipo de espectáculo que exige la posición que se ocupa en el escenario internacional de este deporte. El rápido retorno de esa inversión lo garantizan 130 años de apasionante historia.