Difícil tarea

Luis Severino tiene esta noche una tarea bien difícil. Toca a él enfrentar al duro Justin Verlander en el 6to. juego de la serie por el título de la Liga Americana entre Yanquis y Houston. La parte cómoda es que Nueva York puede coronarse esta noche y pasar a la serie mundial, y si pierden todavía tienen “mañana” para un eventual 7mo. juego. Los Astros no, pues si pierden hoy desaparecen del escenario.

Severino tuvo una campaña regular muy buena de 14-6 y 2.98 con 230 ponches. En postemporada han tenido tres aperturas, incluyendo su juego de wild card ante Minnesota.En ese partido estuvo muy mal pues solo sacó un out mientras le conectaban de jonrón Brian Dozier y Eddie Rosario. Fue expulsado de una vez. Los Yanquis, sin embargo, recuperaron el marcador y ganaron el encuentro.

Frente a Cleveland, Severino tuvo una presentación buena de 7 entradas , 4 hits, aunque permitió dos jonrones y tres carreras siendo el pitcher ganador. Contra Houston abrió el juego inaugural, en 4 innings le dieron dos hits y un jonron , con cero ponche. En total tiene 11.1, 10 hits, 5 jonrones permitidos, 4 bases y 9 ponches. Son números que tienen alguna lectura, y su tarea será más difícil hoy porque tendrá de frente a Verlander, quien ponchó 13 Yanquis en su primer partido.

Los Asros ganaron los dos primeros en casa para luego ir a Nueva York a perder tres seguidos.Tienen dificultades para anotar y muchos de sus hombres claves están en baja: Marwin González de 15-2, George Springer de 18-2, Carlos Beltrán de 12-1, Brian McCann de 10-0 y Josh Reddick de 17-0.

De los Yanquis, Gary Sánchez ha hecho ruido en el juego del miércoles, pero aún así tiene de 18-3 para.167, Brett Gardner de 19-2, Aaron Hicks de 19-2, muy flojos.

Si Verlander viene duro, otra vez será un buen espectáculo.

GERENTE Y MANAGER. Es positivo que Manny Acta suene de nuevo con potencial para una nueva oportunidad de ser manager en Grandes Ligas. Los Mets han sido los interesados y lo entrevistaron esta semana. Allí es una figura conocida toda vez que fue coach de tercera base par de años (2005-06), y en el deporte profesional los funcionarios duran mucho. Con frecuencia solo cambian los jefes.

Acta prestigia el beisbol dominicano. Ha sido manager de MlB en dos oportunidades, con Washington y Cleveland, con Licey fue manager y gerente, obteniendo títulos en ambos roles, y cuando la relación con los azules se deteriorió dijo que deseaba continuar en Lidom y ya tiene dos años con las Aguilas.

Si los Mets lo escogen será bien para él, si no lo hacen como quiera ya lo pusieron a sonar. No se olviden que es un tipo joven (48 años), y actualmente tiene trabajo de coach de la banca con los Marineros de Seattle para el 2018.

Si le dan el trabajo, es posible que nadie lo sustituya en las Aguilas quedando la dirección de operaciones en manos de Chilote Llenas, quien la ejerció por un montón de años en su anterior gestión de Presidente.

DE INTERÉS: Las Estrellas Orientales comandan la Lidom con 4-0 y eso no debe ser sorpresa.Ese equipo trabajó muy bien en los entrenamientos y tiene tremendo ambiente..A mi, en particular, me encanta su experimentado cuerpo de coaches: el manager Dean Treanor, Dave Lindquist en pitcheo, Mike Brewer y Fernando Tatis en la banca. Toda esa gente conoce la liga a la perfección....Los Toros son el reverso de la moneda con 0-4, pero en cualquier momento ganan su primero..No se pueden descuidar para no repetir lo del año pasado cuando empezaron con 2-13... El miércoles perdieron de las Aguilas con un jonronazo cerrador de Zoilo Almonte, algo que ocurre muy poco en la liga...Las Aguilas vienen al Quisqueya hoy contra Escogido, Licey, con 1-3, visita a los Toros y las Estrellas van a San Francisco ante los Gigantes...A Edwin Encarnación le robaron en la ciudad de Orlando, le rompieron un vidrio a su carro y se llevaron una mochila que tenia su pasaporte, tarjeta de residencia, dinero, etc. Dice él que no sabía que en Estados Unidos había ladrones...El deporte profesional ofrece sorpresas: en la NBA Boston contrató a Gordon Hayward por 4 años y US$128 millones, y solo jugó 4 minutos..En su debut el martes se lesionó el tobillo izquierdo y la tibia, y ya lo operaron perdiendo toda la campaña, posiblemente....Datos no oficiales dicen que Ron Gardenhire será manager de Detroit y el boricua Alex Cora de Boston...En Nicaragua inauguraron ayer un nuevo estadio “Dennis Martinez” para 15 mil fanáticos y una inversión de US$35 millones...¿Cuándo harán un parque nuevo aqui?-.