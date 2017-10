El despertar de Sánchez ha sido clave de Yankees

David Venn

Houston

El martes por la tarde en el Yankee Stadium, Gary Sánchez rompió una cadena de 18 turnos seguidos sin conectar de hit, dando un doble productor de dos carreras que al final fue la diferencia en una victoria de los Yankees sobre los Astros en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El miércoles en el Juego 5, el dominicano siguió con el buen impulso al batear de 4-2 con un jonrón y dos empujadas para ayudar a Nueva York a tomar una ventaja de 3-2 en la serie al mejor de cinco, con el sexto choque programado para el viernes en Houston.

En total, Sánchez ha impulsado cinco vueltas en los últimos dos partidos, saliendo en grande del bajón que lo tenía limitado desde la última parte de la primera ronda de estos playoffs.

“La clave ha sido no hacerle swing a pitcheos malos, buscar pitcheos altos en la zona y hacer buen contacto”, dijo Sánchez acerca del giro que ha dado con el madero. “Sólo trato de ir al terreno a ganar, no importa lo que yo haga. Si ganamos el juego, me siento bien”.

Sánchez, autor de 33 cuadrangulares y 90 empujadas en 122 partidos de la campaña regular, ha sido, junto a Aaron Judge y otros nombres conocidos de los Yankees, parte de la bujía que ha impulsado a los neoyorquinos a borrar una desventaja de 0-2 en las hostilidades con los Astros.

De hecho, Sánchez, Judge y Greg Bird-todos de 25 años o menos--han dado tres bambinazos cada uno en esta postemporada, igualando la cantidad de toleteros de esa juventud que habían logrado tal hazaña en toda la ilustre historia de los Yankees: Lou Gehrig (cuatro en 1928), Charlie Keller (tres en 1939) y Mickey Mantle (tres en 1956).

“Es algo grande para nosotros”, dijo Judge acerca de lo hecho por Sánchez. “Gary fue nuestro hombre principal cuando subió el año pasado y produjo bien, y ha producido todo el año como uno de los principales bateadores en nuestro lineup. Está en medio del orden y cuando están produciendo los muchachos en el medio del orden, los demás se inspiran con eso.

“El buen bateo es contagioso. Cuando Gary sale a hacer lo suyo, el resultado es más producción de los demás. Ha sido crucial contar con lo que ha hecho Gary en el último par de días”.

En total, Sánchez-pese a una línea ofensiva de .200/.213/.444 en la postemporada-ha disparado tres vuelacercas y ha remolcado ocho vueltas en la causa de los Bombarderos del Bronx, que se encuentran a una victoria de alcanzar su primera Serie Mundial desde el 2009.

“Después de que firmé con los Yankees, una de las metas era que quería jugar en Grandes Ligas y en una situación como ésta”, expresó Sánchez. “Estamos trabajando duro para ganar los juegos.

“Nosotros nunca bajamos la cabeza. Cuando perdemos, perdemos un solo juego. Nos mantenemos positivos y ahora tenemos que enfocarnos en la serie en Houston, a ver si ganamos uno”.