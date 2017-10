Edwin Encarnación denuncia fue víctima de robo en Orlando

Freddy Ortiz Pujols

El bateador designado de los Indios de Cleveland, Edwin Encarnación, denunció a través de las redes sociales que fue víctima de un robo luego de que desaprensivos destruyeran el cristal de su vehículo para sustraerle sus pertenencias en la ciudad de Orlando, Florida.



“Es increíble que en ningún lugar estamos seguros. Miren como rompieron el cristal del vehículo de madre para llevarme mi mochila con todas mis pertenencias , incluyen pasaporte , residencia , dinero en efectivo y todos los demás documentos . Esto pasó en @thecitybeautiful, Orlando Florida”, escribió Encarnación en su cuenta de instagram.



Esa situación al parecer le impidió hacer su viaje al destino que tenía programado al dominicano que no puedo avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras ser eliminado en cinco juegos ante los Yankes de Nueva York.



“ Y tanto que critican A mi país y la delincuencia está en todos lados ... ojalá y esos fatales al menos me devuelvan los documentos !! Mientras tanto #mequedepalaotravuelta #tamo'quedao”, siguió diciendo.



OPINIONES EN LAS REDES SOCIALES

Fanáticos reaccionaron a la publicación del nativo de La Romana escribiendo comentarios de diferentes tipos sobre esa experiencia que le tocó vivir al criollo.



maria_familia publicó en su cuenta de instagram lo siguiente: “Eso es para aquellos Dominicanos(as) que tienen el país como el peor del mundo, según algunos...A mi me atracaron un dia en NYC@lisamary_ortega. ¿tu quiere decir que los Dominicanos están robando en la Florida o qué?..Ufff”



joseluis28726 hizo lo propio en esa red social y publicó “Allá por lo menos aparece más fácil los documento por el nivel de seguridad!! @encadwin”.

Además, de Luisasanchez51: “Esto es mundial, en unos países más que en otros pero en ninguno estamos seguros”.