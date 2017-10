¿Ventaja de la casa?

Héctor J. Cruz

En la serie de Yanquis y Houston se ha dado del caso de que ambos equipos han ganado en casa. Las dos victorias de Houston fueron como home club, y entonces Nueva York ha sido escenario de tres triunfos seguidos para tomar la delantera 3-2. ¿Y ahora, qué sucederá? Vuelven a Houston para el juego 6 y si es necesario el 7. ¿Ganarán los Astros los dos en casa o se romperá esa circunstancia? Cleveland ganó sus dos primeros en su parque, luego fueron a Nueva York y perdieron dos, pero el asumto se rompió cuando los Yanquis ganaron el 5to. como visitantes.

Siempre se ha dicho que el beisbol es distinto a otros deportes. Que el mejor equipo no tiene nada que ver con ganar como visitante o en casa, que solamente hay que tener un club superior. Sin embargo, hay otra teoría que dice que en postemporada de MLB todos los equipos tienen calidad, y que eso no se aplica mucho. Siendo el beisbol un deporte que depende mucho del pitcheo (dicen que un 75%), no hay dudas de que “el mejor” puede triunfar en cualquier lugar. Siempre he creído en eso, pese que son muchos los jugadores que resaltan las facilidades de jugar en su propio estadio: conocen todas las mañas pues allí celebran la mitad de su calendario, el fervor de los fanáticos es un factor positivo, y también influye el hecho del menor conocimiento que tiene el contrario de las características del parque.

Y lean este dato: en la regular, los Yanquis tuvieron 51-30 en casa, y un pobre 40-41 en la ruta. En postemporada tienen 6-0 y 1-4.

Ah, los Dodgers han ganado en todos los sitios en estos play off. No respetan nada de eso.

PITCHEO Y BATEO: Al zurdo Dallas Keuchel no le fue nada bien en su presentación de anoche ante los Yanquis. Le hicieron 4 carreras en 4.2 innings, y no pudo hacer el out en los momentos claves.. El japonés Masahiro Tanaka, del otro lado, tuvo un dominio tremendo en su presentación actuando en 7 innings, 3-hits y 8 ponches, 0 carerras. No estuvo super en su velocidad, pero Tanaka lanza como 8 pitcheos distintos entre sliders y sinkers. Muy pocas rectas.

En la ofensiva, el trabajo fue repartido. Aaron Judge remolcó la primera con un doble, Gary Sánchez otra con un sencillo y un jonron de bonificación en el 7mo. para ampliar la ventaja a 5-0, y Chase Headley pegó de hit en sus tres primeros turnos. Hasta Starlin Castro se dejó ver con un doble.

Este jueves hay descanso,y el 6to. encuentro será este viernes por la noche, en Houston..Luis Severino, el dominicano de los Yanquis, se mide de nuevo al estelar Justin Verlander, quien ponchó 13 en juego completo en la apertura. Si hay un 7mo. encuentro sería el sábado.

DE INTERES: Todo el mundo feliz por el ingreso de Erick Almonte al equipo ejecutivo de la Lidom, en una designación del titular Vitelio Mejía...Ellos le llaman “operaciones de beisbol”, pero en realidad son ejecutivos con distintas funciones y el grupo ahora lo integran, además de Almonte, Jorge Torres y Valentin Contreras..Se trata de varias personas que ejecutan diariamente en la liga.. Lo de Almonte cae bien pues se trata de una persona enteramente de beisbol con grandes conocimientos y disposición.Palante Erick...Parece que en cada estadio de la pelota le harán un homenaje al Dr. Leonardo Matos Berrido, y el lúnes le toca a las Estrellas Orientales, en San Pedro...También están haciendo lo mismo con Don Pepe Busto, a quien está dedicado el torneo..Un cariñito siempre cae bien...Tony La Russa solo duró dos años como alto ejecutivo de Arizona Diamondbacks y ya renunció. Me luce que el señor tiene una finca en su pueblo y quiere ir a bregar con vacas y ovejas.... Las Aguilas Cibaeñas jugarán a las 8 de la noche en el Estadio Cibao, pero eso es una necedad...En tiempos de tanta delinccuencia en el país a la gente hay que darle facilidades para que regresen temprano al hogar..Además, la gente irá a cualquier hora al Cibao dependiendo de dos factores: el record del club y el equipo contrario.. Deben jugar también a las 7.30., como los demás clubes...Y los sábados y domingos a las 5.....Lino Rivera anda por Puerto Rico en asuntos familiares, y anoche dirigió Omar Ramírez, coach de la banca... En el Safeco Field, de Seattle, hay una estatua de Ken Griffey Jr. inaugurada el pasado mes de abril. Ayer hubo un lío porque alguien se robó el bate, el cual fue encontrado posteriormente.. Se comprueba, entonces, que los ladrones existen por todos lados... Ya oficializaron la acusación de corrupción olímpica contra el señor Carlos Nuzman, el dirigente olimpico brasileño... La acusación es por todo: compra de votos para la adjudicación de la sede de los Olimpicos a su país, levado y evasión fiscal...