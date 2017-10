Dodgers se ponen a una victoria de avanzar a Serie Mundial

Chicago

AP

Para los Dodgers, este año comienza a parecerse a 1988. Los Cachorros no encuentran la forma que lucieron apenas el año pasado.

Yu Darvish lanzó de manera brillante hasta la séptima entrada, Chris Taylor aportó otro jonrón y los Dodgers de Los Ángeles doblegaron el martes 6-1 a los Cachorros de Chicago para tomar una ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.



"Realmente no cambié mucho la estrategia desde el primer inning hasta el final del juego", dijo el japonés Darvish. "Simplemente seguí lanzando igual".



Darvish se marchó tras ponchar a Addison Russell en la séptima entrada. El derecho permitió seis hits, incluido un jonrón de Kyle Schwarber en el primer inning.



Cumplió su segunda actuación de por vida en los playoffs --ambas en este año. Repartió siete ponches y regaló un boleto.



Andre Ethier bateó también un cuadrangular, mientras que Taylor añadió un triplete productor en el quinto acto por Los Ángeles, que impuso un récord de la franquicia al hilvanar su sexta victoria consecutiva en los playoffs.



Yasiel Puig contribuyó con un par de hits, en otra divertida actuación que incluyó un alarde. El cubano arrojó el bate por todo lo alto al conectar un largo elevado de foul en el primer inning.

Los Dodgers buscarán la barrida en cuatro juegos el miércoles por la noche, cuando enviarán a Alex Wood al montículo del Wrigley Field. Los Ángeles, equipo que ostenta 22 gallardetes de la Nacional, no llega a la Serie Mundial desde 1988, cuando conquistó su último título.



Jake Arrieta, quien podría declararse agente libre al concluir la campaña, lanzará por los Cachorros, en lo que podría ser su última apertura con el club.



El año pasado, los Cachorros eliminaron a Los Ángeles en la Serie de Campeonato. Pero éste es un nuevo grupo de Dodgers.



La alineación luce paciente con el bate. El cuerpo de pitcheo presenta mayores variantes, especialmente desde que Darvish fue adquirido en un canje con Texas, durante los últimos minutos del plazo para realizar canjes.



Ni siquiera el regreso al Wrigley pudo despertar a los Cachorros, que perdieron los dos compromisos en Los Ángeles. El manager de Chicago, Joe Maddon, realizó cambios en la alineación, colocando a Schwarber como segundo bate, en lugar del boricua Javier Báez, quien no jugó de inicio.



Pero los campeones de la última Serie Mundial fueron maniatados por otro abridor de los Dodgers y por otra buena labor de los relevistas.

"Tuvimos una oportunidad evidente en el comienzo", valoró Maddon. "Conectamos bien algunas bolas en el inicio del juego, y luego Darvish se serenó".



En su tercera aparición consecutiva en la Serie de Campeonato, los Cachorros se infligieron daño con un par de graves errores.



Carl Edwards Jr dio un boleto a Darvish en cuatro lanzamientos con las bases llenas y dos outs en el sexto inning. Continuó así una pésima postemporada para el relevista, abucheado por buena parte de los 41.871 espectadores.



Luego que un pasbol trajo otra carrera a home en la octava entrada, el emergente Kyle Farmer conectó un elevado de sacrificio que dejó la pizarra 6-1.

Por los Dodgers, el cubano Puig de 5-2 con una anotada. El puertorriqueño Kike Hernández de 1-1.

Por los Cachorros, el venezolano Willson Contreras de 3-1. El puertorriqueño Báez de 1-0.