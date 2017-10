Cuando “la edad es solo un número”

William Aish

Santo Domingo

Con 83 años edad, el señor Pablo Rodríguez camina unos 10 kilómetros diarios de seis de la mañana y hasta las ocho. Sábado tras sábado conduce su vehículo desde su residencia en los Ríos hasta la Autopista 30 de Mayo, donde juega softbol en la Liga Centro, a la que llama su primer hogar, por la fraternidad que existe entre sus pares.

Desde el 1972 y de manera ininterrumpida Pablo juega en la Liga Centro, primero como jardinero derecho, posición a la que tuvo que abandonar por su edad hace tres años. Hoy hace las veces como bateador designado, porque dice que ya no tiene las fuerzas para atrapar una línea de un joven, pero que su bate y visión se mantienen como el primer día que inició a jugar béisbol, por el 1945.

“Solo si no puedo pararme de la cama dejo de ir a mi hogar que es la Liga Centro. Allá me tratan muy bien, que es lo más importante. Creo que después de Dios está Liga Centro”, narra un emocionado Pablo al hablar de la liga que tiene como eslogan unión, deporte y alegría.

“Puedo estar enfermo, pero si Dios me da la fuerza para salir de mi casa allá me voy a jugar softbol, deporte al que solo dejaré cuando Dios me lo pida, pero por ahora no pienso en mi retiro”.

Emocionado, dice que “si dejo el softbol me muero, porque esta disciplina es la que me tiene de pie. “El softbol es mi vida, por eso he llegado a esta edad. Si lo dejo muero”. La memoria de este caballo de hierro del softbol está intacta, a tal punto que presume de las fechas más importantes dentro de su amado deporte.

Recuerda claramente que llegó a la capital en el 1950 desde Villa González, municipio de Santiago, al populoso sector de Los Mina, donde comenzó a jugar pelota en las calles, para luego pasar al deporte de su vida, el softbol.

Jugaba desafíos dominicales en LM

“Yo inicié en el béisbol en mi amado Villa González. Luego me mudé a la capital donde jugaba desafíos los domingos en Los Mina. No es hasta el 1969 cuando entré a jugar softbol con el equipo Unachosin, hasta que (Papito) Paniagua me llevó a la que hoy considero mi familia y mi casa, la Liga Centro, en el 1972”.

45 años han pasado desde que Paniagua, un exreceptor de Liga Centro lo encomendó al club que recientemente cumplió 65 años. Cabe señalar que el señor Pablo es el jugador de más edad en practicar este deporte, mientras que la Liga Centro es la más longeva entre los clubes que juegan softbol, con seis títulos en su haber en el torneo Distrital Chata.

Como dato curioso, Pablo cuenta que se sentía al menos porque era un señor poco estudiado, de escasos recursos, proveniente de un pueblo, pero con el tiempo se fue acoplando.

“En Liga Centro siempre jugaron personas prominentes, de grandes recursos, yo un pobre y humilde campesino no me adaptaba, pero luego mi disciplina y entrega me llevaron a hacer los mejores amigos que he tenido, que lamentablemente muchos ya se han muerto”, externó con voz pasiva.

Pablo no se pierde un partido, un encuentro, pues es un sacerdocio ir cada sábado desde las 11:30 de la mañana y hasta que jueguen dos o tres partidos los equipos Alegres, Felices y Contentos, nombre de cómo llaman a los planteles de Liga Centro. “Cuando no estoy en Liga Centro físicamente, lo estoy en mente y corazón. Desde el lunes pienso en que llegue el sábado. Es que ahí lo tengo todo. Compartir en Liga Centro es lo que me da fuerzas, porque no solo jugamos softbol, luego de cada jornada tenemos una peña donde nos juntamos y pasamos los mejores momentos”, dijo.

Pablo, ingeniero mecánico de profesión y quien tiene cinco hijos, fue en varias oportunidades directivo de Liga Centro. Entre sus cargos mencionó la de tesorero y encargado de cantina.

La Liga Centro fue la primera institución de softbol fundada en el Distrito Nacional y desde su formación ha sido un lugar donde se han dado cita connotadas figuras de la política y el quehacer dominicano, como es el caso del expresidente Hipólito Mejía. Además, su presidente Juan Piñao (Ortíz), Euclides Gutiérrez Félix, Pedro Guerrero, Federico Lalane José, Junior Noboa, Franklin Taveras, entre otros. La primera directiva de la Liga Centro fue juramentada el día 2 de octubre de 1952, integrada por Mariano Suncar, Aquiles Peguero, Amado Mella, Vitelio Gómez Miura, Freddy Vallejo, Rafael Zabeta, Horacio Mazara, Francisco de Piña, Rómulo Vallejo y Juan Salvador Jiménez (Papo).

El nombre comercial de la institución es Club Deportivo Centro. El nombre de Liga Centro nació a raíz que fue creada en el Centro Social Obrero, ubicado en Villa Francisca. La liga realiza su torneo anual de febrero a diciembre, y juegan miércoles en la noche y sábados en la tarde, los demás días comparten el estadio con liga hermanas.

Actualmente Liga Centro cuenta con unos 150 socios entre pasivos y activos. Cada socio hace un aporte de 500 pesos al mes, dinero que sirve para el mantenimiento de la instalación.

CLUB CON MÁS INMORTALES

La Liga Centro puede presumir de tener la mayor cantidad de miembros en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. En total son 13. Horacio Mazara fue el primero (1973).

Horacio Mazara fue el primero (1973). Le siguieron Otilio Suarez (1986), Mario Crispin (1990), Juan –Piñao- Ortiz (1990), Rafael Valdez 1992), Freddy Quezada (1993), Freddy Vallejo (1995), Oscar Valdez (1997), Manuel Fiallo (2001), Diego Hurtado (2006), Epifanio Guerrero (2008), Josué Polanco (2014) y Luís Reyes Corcino (2017). Algunos de ellos ha sido por su actuación en beisbol, volibol y otros deportes, además del softbol. Cabe mencionar que Vallejo es único dominicano inmortalizado en el softbol internacional.