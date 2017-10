Volvieron los Yanquis

Héctor J. Cruz

Tal como lo hicieron ante Cleveland, los Yanquis han regresado a la competencia y han empatado a 2-2 su serie frente a los Astros de Houston. No parecía así en el 7mo. inning cuando los visitantes ganaban 4-1, pero los Yanquis hicieron 2 en el cierre de esa entrada y en el 8vo. explotaron con 4, coronando una reacción que conmocionó las gradas de 48 mil personas.

El juego fue algo lento, 3 horas y 37 minutos, pero eso no le quitó impacto. El abridor de Nueva York, Sonny Gray, ofertó 5 entradas de 1 hit y se le cargó una carrera, pero el siempre efectivo relevo de los Yanquis no hizo el trabajo esta vez. David Robertson y Chad Green tuvieron problemas y Houston parecía que tenia la victoria en sus manos cuando el cubano Yili Gurriel disparó doble con bases llenas en el 6to.

Sin embargo, jonronazo de 427 pies por Aaron Judge acercó el marcador., y en la entrada número 8 la ofensiva se desbordó.

Un doble de Judge lo puso 4-4 y un tremendo doble de Gary Sánchez entre left-center permitió dos más y el marcador definitivo de 6-4. El noveno de Houston fue como tomarse un jugo de frutas para el cubano Aroldys Chapman: ponchó los dos primeros engañados con sliders en la tierra y al tercero lo obligó con elevado al left. Todavía queda un tercer y 5to. choque en Nueva York, esta tarde a las 5, enfrentando al local japonés Masahiro Tanaka y al zurdo Dallas Keuchel, que ganó el primer partido.

Los Yanquis ya regresaron y harán el intento de ganar los tres en casa para ir al remate en Houston en los dos juegos finales, a partir del viernes. Pero, si pierden hoy las cosas serán bien difíciles.

En la otra llave, Dodgers y Cubs juegan a las 9 con Alex Wood vs. Jake Arrieta.

POCO DINERO: Comentando en la redacción de Listin nos topamos con un tema super interesante. Aaron Judge y Gary Sánchez, los dos principales cañones de los Yanquis, están jugando este año por poquísimo dinero, para usar una expresión. Y eso es fruto de que ambos están apenas iniciando sus carreras, como veremos a continuación.

Gary, nativo de Santo Domingo, está en su primera temporada completa luego de jugar medio año en 2016 cuando agotó 201 turnos. Eso significa que este es su segundo año, y lo hace con salario de $558 mil dólares (tuvo 33 jonrones, 90 empujadas).

Jugde, de 25 años, enfrenta su primera campaña completa. En 2016 agotó solo 84 turnos, y por eso este 2017 califica para el premio de Novato del Año. Su salario es menor que el de Gary, $545 mil dólares, y disparó 52 jonrones con 114 remolcadas.

Entre los dos sumaron en vuelta regular 85 jonrones y 204 impulsadas, el dúo dinámico por mucho.

¿Es injusto que ganen tan poco? La estructura de las Grandes Ligas otorga a los equipos una propiedad de 6 años sobre un jugador nuevo, y a partir de ahí puede irse a la agencia libre. En sus tres primeros años debe acordar con el equipo y de lo contrario jugará bajo el salario mínimo. A partir del 4to. año puede acudir al sistema de arbitraje y es ahí donde pueden empezar a ganar dinero.

Los clubes ejercen la modalidad de que a algunos de sus jóvenes les ofrecen contratos de 5 a 6 años, buscando comprarles su tiempo de inicio y de arbitraje, como han hecho los Indios de Cleveland con José Ramírez (5 años por $26 millones, 2017-21), y otros tantos.

Es importante saber estas cositas para que se entienda que todo eso es puro negocio. A veces toca ganar a los equipos, a veces a sus “obreros”, que son los jugadores.

DE INTERÉS: Licey y Aguilas vuelven a la acción esta noche en la pelota dominicana luego de dos días “de descanso obligado” por motivos de calendario..Los azules, con 0-3 , reciben a los Gigantes en Santo Domingo, mientras las Aguilas reciben a los Toros en el estadio Cibao.En Licey hay presión para ganar uno luego de un mal comienzo, pero eso no es tan difícil..Las Aguilas tienen también su pequeña presión porque su record es de 1-2...Zoilo Almonte ha pegado par de jonrones para las Aguilas, pero otros han estado flojos: Luis Jiménez de 12-1, Yefri Pérez de 8-1.. Hoy usarán al lanzador boricua Jorge Lopez, quien actuó frente al Licey el primer día el pasado viernes... Juan Francisco tiene de 13-2, incluyendo su jonron 57 de por vida...Ojo: en la página de internet de las Aguilas hay una nota que dice “las Aguilas adquieren a Wilson Difó”...El hombre se llama Wilmer , así que corrijan eso hoy mismo...Sigan las repeticiónes de TV de la Lidom y se darán cuenta que la calidad es pésima...Al menos así lo he visto en algunos juegos, aunque no creo que sea así para todos los equipos.. ¿Qué pasa ahí?..Los árbitros están pasando mucho pesar en definir las reclamaciones..