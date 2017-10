Sharapova fue eliminada en la primera ronda

AFP

La estrella rusa Maria Sharapova, que el domingo en Tianjin ganó su primer trofeo en más de dos años, cayó en la primera ronda del Torneo de Moscú, este martes ante la eslovaca Magdalena Rybarikova, 26ª de la WTA, en dos mangas, 7-6 (7/3) y 6-4. “Luché mucho hoy porque tenía muchas ganas de mostrar mi mejor tenis en Moscú tras una ausencia de diez años”, dijo la siberiana. Sharapova, antigua número 1 mundial, disputaba en Moscú su octavo torneo desde su regreso a la competición en abril, tras 15 meses de suspensión por un positivo por meldonium durante el Abierto de Australia 2016. “Si no fuera el Torneo de Moscú no habría venido, tras haber jugado cinco partidos en cinco días en China. Me parecía que estaba bien físicamente, pero parece que no lo suficiente para ganar hoy”, añadió. Ante Ribarikova cayó en el tie break del primer set y cedió su saque en el décimo juego del segundo, para caer en una hora y 55 minutos. El título en China permitió a Sharapova, de 30 años, cinco veces ganadora de Grand Slam, acercarse al Top 50 de la WTA (57ª desde el lunes). El Torneo de Moscú se disputa en superficie dura y reparte 790.208 dólares en premios.