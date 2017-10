Horford está más preparado que nunca

Alex Rodríguez

Santo Domingo

Al entrar esta noche a su temporada número 11 en el baloncesto de la NBA, el dominicano Al Horford, de los Celtics de Boston, se siente más preparado que nunca en una liga que va multiplicando el talento cada año.

Además está contento con los cambios realizados por el gerente general, Danny Ainge, que a su juicio colocan el equipo en una buena posición para luchar por un campeonato.

“Me siento al cien por ciento, contento y agradecido por otra temporada, la número 11 y es en la que creo estar más preparado”, dijo Horford desde la ciudad de Boston en conversación con El Deporte de LISTÍN DIARIO.

El criollo entra a la segunda estación de su contrato de 4 años y 113 millones de dólares con los Celtics tras pasar sus primeras 9 campañas en la liga con los Hawks de Atlanta.

En la temporada que comienza hoy en Cleveland para Boston, solo contarán con 4 jugadores que estuvieron en la plantilla en 2016-2017 en la cual encabezaron la Conferencia del Este (53-29) y llegaron hasta la final de su sector para caer 4-1 ante los Cavaliers.

“Siento que como grupo nos hemos ido acoplando más rápido de lo que esperaba. Estoy contento con el potencial, pero nos toca seguir mejorando día a día, desarrollar la química, pero me gusta el progreso que he visto”, añadió el centro y delantero de poder de 6-10 de estatura, 245 libras y 31 años.

Tras la salida de jugadores como Amir Johnson (Sixers), Kelly Olynyk (Heat) y Tyler Zeller (Nets) y por lo que ha visto en la pretemporada, Horford estará jugando más en la posición de centro dentro del esquema del coach Brad Stevens.

“El año pasado jugue en un 80, 85 por ciento como 4 (delantero de poder), pero este año voy a juar más de 5 (centro) como en las temporadas con Atlanta. El juego está cambiando rápido y mientras más versátil se pueda ser es mejor así que jugaré en ambas posiciones, pero por lo que he visto en la pretemprada voy a jugar más de centro”.

En 646 partidos de serie regular, Horford tiene promedios de 14.3 puntos, 8.7 rebotes y 3.0 asistencias con un 53 por ciento en lances de campo, 35 por ciento en triples y 75 por ciento en la línea de libres.

“Este verano ha sido en el que más fuerte he trabajado en toda mi carrera, me enfoqué en fortalecer el físico en la mejor forma y en el aspecto técnico en atacar más el aro, poner más presión en la defensa penetrando más y tratando de perfeccionar el tiro de tres”, expresó el veterano jugador.

LIDERAZGO Y REBOTES

Aunque no se le ha pedido que asuma algún rol en ese sentido, Horford siempre se ha considerado un líder en los equipos que ha jugado en la liga.

“Desde que llegué me he considerado un líder en los equipos que he estado, hemos tenido varios, pero me he considerado uno dando ejemplo dentro y fuera de la cancha para los grupos en los que he estado. Stevens solo me ha dicho que siga haciendo lo que hago y siendo lo que soy”, agregó.

Tuvo una respuesta técnica cuando se le preguntó con relación a si tendrá mayor responsabilidad en la captura de los rebotes por la salida de jugadores de la parte trasera de la cancha.

“Algunos solo ven los números, pero no los partidos. Han visto que los rebotes han bajado, pero tienen que entender el porqué de la cosas. El jugar más por fuera (en el perímetro) o defendiendo el tiro me aleja de tomar rebotes. Este año, como voy a jugar más de cinco de nuevo voy a estar en posición de tomar más rebotes”, añadió.

Pero el regresar a la defensa de la posición cinco también lo retornará a enfrentamientos con jugadores más altos y fuertes.

“Solo hay que salir y hacer el mejor trabajo que ese pueda. Siempre he sido un buen jugador defensivo y creo que he podido hacer el trabajo a través de los años. También es bueno tener jugadores que puedan jugar la posición cuando estoy como cuatro”, explicó.

Los Celtics vienen fortalecidos

Los Celtics agregaron a su nómina de 15 jugadores a los centros Aaron Baynes (6-10), el jugador de segundo año, Daniel Ochefu (6-11) y el novato alemán Daniel Theis (6-9).

A pesar de la inclusión de estelares de la talla de Kyrie Irving (cambio) y Gordon Heyward (agente libre), además del novato Jayson Tatum, Horford observa que el sistema de juego será el mismo.

“Es el sistema de Stevens, el concepto es el mismo. Ahora vamos a tener un juego más fluido con jugadores con habilidad para tirar, penetrar y pasar la pelota. Los nuevos se están acoplando al sistemna que es de mucho movimiento de balón, un baloncesto divertido”, declaró.

Horford, quien comienza la temporada a 760 puntos para alcanzar la marca de 10 mil en su carrera, piensa que la gerencia de los Celtics ha hecho los moviemientos para tener un equipo con la capacidad y el talento de competir por un campeonato.

“Pero nos enfocamos más en el día a día, es una temporada larga, pero me siento bien con la dirección en la que va el equipo”, agregó.

Con la selección Aunque reconoce que ha sido bastante criticado en los momentos donde no se le ha hecho posible estar con la selección nacional, si puede y tiene la salud siempre estará ahí. “Cuando he podido felizmente lo he hecho”. Horford ha participado en cinco equipos nacionales, incluyendo dos Centrobaskets (2008, 2012), un Premundial (2009), un Preolímpico (2011) y una repesca (2012), pero tiene cinco años sin “enfundarse” la camiseta tricolor.