Moisés es noticia

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

El pasado domingo Moisés Alou estuvo en La Semana Deportiva y el público pudo disfrutar de una larga conversación con el hijo de Felipe. De lo hablado, resumo los siguientes comentarios:

- Dijo que participa en la denominada Marcha Verde porque cree en los propósitos del movimiento y porque “quiere un cambio”. Cuando se le preguntó qué tipo de “cambio”, dijo que más o menos hay que mejorar el sistema eliminando la corrupción y la impunidad.”Nunca he estado cerca de sus organizadores, pero me gustaría participar más cerca”.

- Destaca que en postemporada se hacen las estrategias normales de un juego de beisbol. Se estudia a los bateadores del equipo contrario y se hacen planes de pitcheo. Pero, hay muchos que cogen presión y por eso con frecuencia se ven resultados malos. Moisés fue campeón de la serie mundial de 1997 con los Marlins de Florida (frente a Cleveland). Bateó para .321 con 3 jonrones y 9 empujadas, y hubo protesta general porque le dieron el premio MVP al cubano Liván Hernández.

- Tiene 8 campeonatos en la gerencia del Escogido habiendo ganado 4 coronas del beisbol invernal. Dice que no tiene en mente un retiro cercano pues en los Leones son una familia. “Todo está bien por allí”.. También reiteró su criterio de que si le ofertan de nuevo ser gerente del equipo para el clásico mundial de 2021 lo aceptaría con gusto. “Ha sido una experiencia muy grata y estaría disponible. Tampoco me sentiría mal si le dan oportunidad a otra persona”.

- Dejó claro que la presencia de su hermano Luis Rojas como manager del Escogido no tiene nada que ver con la familiaridad. “El es bueno y se lo ha ganado”.

Moisés trabaja para los Padres de San Diego como scout y asesor internacional, y ya tiene tres años con la organización.

DODGERS ARRIBA: Los Dodgers de Los Angeles han tomado ventaja de 2-0 en su serie contra Chicago Cubs. El primer partido, el pasado sabado, lo ganaron 5 por 2 con el bateo de Yasiel Puig, quien disparó doble y jonrón. El segundo finalizó 4 por 1 con jonron de tres vueltas por Justin Turner en el noveno, dejando en el terreno al enemigo.

Pero la clave ha sido el pitcheo de relevo. El cerrador Kenley Jansen ha continuado con un dominio absoluto, no hay forma de conectarle y es un extraordinario seguro de vida. Esta pasada temporada regular, Jansen estuvo tan fuera de serie que estableció nuevo récord de más innings seguidos (51) sin dar la primera base por bolas. El tuvo 109 ponches en 68 innings y 1.32 de efectividad, y en postemporada ha estado increíble. Ha enfrentado 7 bateadores y ponchado a 6. Además, Jansen ha encabezado al grupo de relevistas de los Dodgers que no ha permitido libertades a los Cachorros: 0 hit y 0 base por bolas en 8 entradas, grupo en el cual están Josh Fields, Brandon Morrow, Tony Whatson, Tony Cingrani y Kenta Maeda.

Clayton Kershaw lanzó el primer juego y en 5 entradas le dieron 4 hits y una carrera, pero el manager Dave Roberts no le dio más tiempo. En el segundo estuvo Rich Hill, quien también tiró 5 innings de 3 hits y una carrera.

Ese pitcheo es responsable de que todos los bates de Chicago estén en silencio. En los dos juegos los Cubs tienen 7 hits, 3 carreras y promedio super bajito de .117 en bateo.

Esta noche va el tercer juego, en Chicago, que será sede de tres partidos. Ellos jugarán a partir de las 9 P.M. y más temprano, a las 5, Yanquis vs. Houston.

DE INTERÉS: Atención a las Aguilas: los Mets de Nueva York entrevistarán a Manny Acta para el puesto de manager, es decir que está en el grupo de candidatos (el boricua Alex Cora también)... Acta ya trabajó en ese club hace más de diez años siendo coach de tercera par de años (2005-06) con el manager de entonces Willie Randolph. En noviembre del 2006 fue nombrado manager de los Nacionales de Washington... En Nueva York hay un fuerte rumor de que Acta podría ser contratado, aunque Cora está corriendo bien fuerte por su juventud y su prestigio...Ojo con esto a las Aguilas... Si Acta se va, ¿quién tomaría su lugar?... Buster Olney, periodista de ESPN, dio la primicia ayer...El amigo Kalil Haché está invitado al lance de la primera bola en el debut del equipo esta noche en casa vs. los Toros del Este. Me dijeron que Kalil aprovechará la oportunidad para compartir con amigos (unos 50) en su finca de San Pedro de Macorís... A mi me dio “bola negra”, pero no importa... Los Dodgers distinguieron a Manuel Mota el domingo con el lanzamiento de primera bola en el segundo juego vs. los Cubs... José Mota, su hijo, dio las gracias vía twitter...Toros en 0-2, Licey en 0-3... ¿Y entonces?... El pánico no está tan lejos.