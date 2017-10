Resaltando a inmortales

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

La ceremonia anual del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano es el evento sentimental más relevante que se celebra en el país. Viene siendo así desde la primera edición, en 1967 y ayer tuvo lugar la exaltación número 51.

Este es el máximo reconocimiento que se ofrece a lo mejor que ha tenido el deporte dominicano a través de las décadas.

No se limita tan solo a los atletas, se extiende por igual a ejecutivos (propulsores), dirigentes federados y de ligas, árbitros, periodistas, y todas aquellas personas que hayan dedicado parte de su vida a la promoción del deporte o haber descollado notablemente en los estadios y canchas nacionales y extranjeras. Por ello, es un deber de cada deportista resaltar este acontecimiento dejando de lado las tradicionales controversias y desacuerdos por las elecciones de cada oportunidad. En esta ocasión han sido elevados inmortales Luis Castillo y José Lima (f) en béisbol, Heidy Rodríguez en karate, Anyelo Mota Brea en lucha, Modesto Figuero en softbol, Milagros Cabral en volibol, Luis Reyes Corcino (volibol y softbol), Franklyn Western (baloncesto) y los propulsores Bienvenido Solano (presidente de Boxeo por 4 décadas) y Tony Piña Campora, un gran trabajador del béisbol dominicano.

También fueron reconocidos distintas personalidades con notables logros cada uno.

Me permito saludar los nuevos inmortales, y que el nuevo presidente del Pabellón, Dionisio Guzmán, se concentre en mejorar todo lo que se pueda en la estructura del Pabellón.

¿Y LOS YANQUIS?: Los Astros de Houston le han ganado los dos primeros juegos a los Yanquis en su serie por el campeonato de la liga y el eventual pase a la Serie Mundial.

Ambos juegos han tenido el mismo marcador, 2 por 1, con un notable dominio del pitcheo por ambos equipos.

Para comentar lo más fresco ocurrido el sábado por la tarde, fue un espectáculo de pitcheo dado por Justin Verlander, quien ponchó 13 Yanquis en una tremenda demostración de juego completo y solamente 5 hits. Verlander está invicto por todos lados pues desde que llegó al equipo en julio pasado tiene 8-0 y una efectividad bien pequeña. (En postemporada tiene 3-0 y 2.04). La ofensiva fue aportada por los dos principales jugadores de Houston, el boricua Carlos Correa y el venezolano José Altuve. Correa le pegó jonrón a Luis Severino para la primera vuelta del juego, y luego, en el noveno disparó doble por el bosque derecho remolcando a Altuve, quien anotó desde la inicial. Fue una jugada crítica en el plato porque pudo haber jugada de out, pero la bola no fue retenida por el receptor Gary Sánchez.

En los dos juegos, Altuve batea de 8-5 y mantiene su bate super caliente, igualito que contra Boston. Correa tiene 7-3 con 1 Hr. y 3 empujadas. De Nueva York, sigue siendo mala noticia Aaron Judge, quien tiene de 7-1 y 3 ponches y en postemporada presenta estadísticas de vergu¨enza: de 31-4 con 19 ponches. (Si el manager Joe Girardi fuese valiente lo colocaría de 6to. bate a partir de hoy, cuando se celebre el 3er. partido de la serie). Gary Sánchez batea de 7-0 y Starlin Castro de 7-2 jugando la segunda base de los Yanquis.

Houston está delante 2-0, ahora se celebran 3 en Nueva York y la esperanza de estos es que repitan su historia ante Cleveland cuando comenzaron abajo 0-2. ¿Lo harán?

DE INTERÉS: El béisbol local tuvo su primer fin de semana con noticias muy importantes. Lo primero está en la parte negativa pues Licey inició perdiendo sus tres choques, es decir que está en 0-3 y eso significa un problema. Claro que en béisbol eso no es mucho pues los equipos buenos pueden reaccionar rápido, pero en Licey el ambiente se torna no fácil. Ya los fanáticos se están “comiendo” al debutante manager Luis Urueta, colombiano. Las Águilas ganaron el primer día aquí, 9-3 al Licey, pero perdieron sus otros dos compromisos. El sabádo cayeron ante los Gigantes 6-1 y ayer fueron blanqueadas por las Estrellas, en casa (3-0). El Escogido tiene buen inicio ganando sus dos primeros juegos, ambos viniendo de atrás (el sábado vs. Toros y el domingo vs.

Licey). Igual que los Gigantes, que lucen bien y coordinados, como siempre. Los rojos ya proyectan a Vladimir Guerrero jr. como un ídolo naciente. Las Aguilas perdieron al jardinero Jared Parker porque dizque fue afectado por la molestosa conjuntivitis. Inclusive, el médico del equipo emitió una consideración diciendo que el jugador podía esperar a curarse, pero parece que se incomodó y se marchó. Juan Francisco dio su jonron 57 de por vida el sábado, y se coloca a 4 del récord de todos los tiempos (61, en poder de Mendy López).

El síndico distrital David Collado hizo el lance de la primera bola ayer, entregó la Copa del City Champ y está muy activo ayudando en el remozamiento del estadio.Eso está bien. Moisés alou anunció ayer en La Semana Deportiva al jardinero Tommy Pham para este torneo. Ese señor tuvo una notable actuación con San Luis este año (.306, 23 hrs. 76 empujadas) y parece que viene a pagar una deuda con los rojos. ¿Cuándo llegará?. Hoy no hay actividad en el béisbol RD, que continúa mañana con doble partido.