Astros dejan tendidos a los Yankees y toman ventaja 2-0

Houston, EE.UU

EFE

José Altuve está dejando su huella en octubre con cada sólido batazo. Lo mismo sucede con cada lanzamiento de Justin Verlander, sin importar la entrada o el marcador.

El jugador con más tiempo en los Astros y su más reciente lanzador estrella han sido, hasta ahora, un par sin comparación en esta postemporada.

El venezolano Altuve anotó desde primera base gracias al doblete de Carlos Correa en la novena entrada, Verlander ponchó a 13 y lanzó la ruta entera y los Astros de Houston vencieron el sábado 2-1 a los Yankees de Nueva York para tomar ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.



El puertorriqueño Correa también pegó cuadrangular, pero Houston necesitó de la velocidad de Altuve para darle el triunfo a Verlander. El aspirante al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana conectó sencillo con un out en el noveno inning en contra del cerrador cubano Aroldis Chapman, y después aceleró desde la inicial tras el batazo de Correa a jardín derecho, llegando al plato después de que el receptor dominicano Gary Sánchez no pudo controlar el disparo al plato.



"Cuando lo vi correr, pensé 'Oh, Dios'", reconoció Correa. "Y luego, obviamente llegó primero".

Altuve conectó dos imparables y batea de 23-13 (.565) en esta postemporada.

"Es increíble", dijo Verlander. "El tipo lo hace todo".



Verlander mejoró su marca a 8-0 en cinco aperturas de temporada regular y tres apariciones de playoffs con Houston desde que llegó en un canje con los Tigres el 31 de agosto. Obtuvo el triunfo en labor de relevo en el cuarto partido de la Serie Divisional contra Boston. Tiene efectividad de 2.04 y encabeza estos playoffs con 17 innings y dos tercios trabajados.

"Cuando decidí aceptar, estos son los momentos que uno imagina", dijo Verlander sobre su canje. "No imaginas tener marca de 5-0 en temporada regular desde tu llegada, eso es muy bueno, pero no fue para lo que me trajeron. Me trajeron para ayudar a este equipo a ganar un campeonato".



Verlander impuso una marca personal de ponches en postemporada y admitió cinco imparables para su segundo juego completo en playoffs. Realizó 124 lanzamientos, su mayor cifra de la campaña, y retiró a los "Baby Bombers" del Bronx, Aaron Judge, Sánchez y Greg Bird en el noveno episodio.



"Es un momento bien importante para nuestro equipo, pero nos llevó en su espalda", dijo el manager A.J. Hinch sobre la actuación de Verlander.

Dallas Keuchel ganó el primer juego por los Astros -- también con marcador de 2-1 -- y junto a Verlander, los Astros cuentan con, tal vez, la mejor dupla de lanzadores en esta postemporada.

"Esa es una de las cosas más impresionantes que he visto en mi carrera profesional", dijo Keuchel. "Por eso es que lo trajimos, por su pedigrí en postemporada".



En la parte baja de la entrada, Judge recogió el batazo de Correa y tiró a la intermedia. El torpedero Didi Gregorius realizó el disparo de relevo, que llegó antes de que lo hiciera Altuve. Pero Sánchez no controló la esférica y el venezolano anotó la carrera del triunfo.



"Es una jugada que estoy acostumbrado a hacer", dijo Sánchez. "Realmente creí que tenía una oportunidad de hacer esa jugada. Desafortunadamente dejé caer la pelota y no pude hacer la jugada".



Los Astros se colocaron por primera vez con ventaja de 2-0 en una Serie de Campeonato en frente de una multitud de 43.193 espectadores, entre los que estaban los astros de los Rockets de Houston James Harden, Chris Paul y Trevor Ariza. Minute Maid Park estuvo vibrante todo el partido y los aficionados ovacionaron cuando el manager A.J. Hinch envió de regreso a la loma a Verlander en la novena entrada.



"No había necesidad de decir nada", dijo Verlander. "Era mi juego para perderlo o ganarlo".

Por los Astros, los puertorriqueños Carlos Correa de 3-2 con dos producidas y una anotada; Carlos Beltrán de 3-0. Los venezolanos José Altuve de 4-2 con una anotada; Marwin González de 3-0. El cubano Yulieski Gurriel de 2-1.

Por los Yankees, los dominicanos Starlin Castro de 3-1; Gary Sánchez de 4-0.