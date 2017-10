Justin Verlander se luce, Correa da doble y Astros triunfan

AP

HOUSTON

El venezolano José Altuve anotó desde primera base gracias al doblete del puertorriqueño Carlos Correa en la novena entrada, Justin Verlander ponchó a 13 y lanzó la ruta entera y los Astros de Houston vencieron este sábado 2-1 a los Yankees de Nueva York para tomar ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Correa también pegó cuadrangular, pero Houston necesitó de la velocidad de Altuve para darle el triunfo a Verlander. El aspirante al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana conectó sencillo con un out en el noveno inning en contra del cerrador cubano Aroldis Chapman, y después aceleró desde la inicial tras el batazo de Correa a jardín derecho, llegando al plato después de que el receptor dominicano Gary Sánchez no pudo controlar el disparo al plato. Altuve conectó dos imparables y batea de 23-13 (.565) en esta postemporada. Verlander lanzó otra joya por los Astros, al imponer marca personal de ponches en postemporada y admitir cinco imparables para su segundo juego completo en playoffs. Realizó 124 lanzamientos y retiró a los “Baby Bombers” del Bronx, Aaron Judge, Sánchez y Greg Bird en el noveno episodio. En la parte baja de la entrada, Judge recogió el batazo de Correa y tiró a la intermedia. El torpedero Didi Gregorius realizó el disparo de relevo, que llegó antes de que lo hiciera Altuve. Pero Sánchez no controló la esférica y el venezolano anotó la carrera del triunfo. Por los Astros, los puertorriqueños Carlos Correa de 3-2 con dos producidas y una anotada; Carlos Beltrán de 3-0. Los venezolanos José Altuve de 4-2 con una anotada; Marwin González de 3-0. El cubano Yulieski Gurriel de 2-1. Por los Yankees, los dominicanos Starlin Castro de 3-1; Gary Sánchez de 4-0.

Yuli Gurriel establece marca

Cuando Yuli Gurriel disparó un doble frente a David Robertson en el cierre del séptimo inning el sábado durante el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el cubano puso una nueva marca de los Astros al conectar de hit en cada uno de sus primeros seis partidos de playoffs vistiendo el uniforme de Houston.

El récord anterior era de Chris Burke, en el 2005.