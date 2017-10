Cachorros remontan y vencen a Nacionales para avanzar a SCLN

Washington

AP

Los Cachorros de Chicago ganan siempre que lo necesitan y con lo que sea necesario, incluso un rescate con siete outs de Wade Davis para preservar una menguante ventaja y un espectacular inning de cuatro carreras contra el pitcher de Washington Max Scherzer en un emocionante quinto juego para pasar a la serie por el campeonato de la Liga Nacional.

El desatado quinto inning el jueves por la noche incluyó un doble de dos carreras de Addison Russell que cambió el rumbo del juego, un lanzamiento que golpeó a un bateador con las bases llenas y un disputado tercer strike seguido por un error de lanzamiento. Todo ello ayudó a los defensores del título de la Serie Mundial a remontar --y aferrarse a la ventaja-- para ganar 9-8 a los Nacionales.



Y por tercer año consecutivo, Chicago luchará por el campeonato de la Liga Nacional.

"Reconozcan el mérito a los muchachos", dijo el mánager de los Cachorros, Joe Maddon. "Esa fue una de las victorias más increíbles en las que he participado. Sé que probablemente mucha gente esté diciendo lo mismo, pero dadas las circunstancias, en el estadio del otro equipo, tras una dura derrota en casa, remontar y hacer eso, reconozcan a nuestros hombres todo el mérito del mundo".



Russell produjo cuatro carreras y Davis, el séptimo pitcher de Chicago, tuvo su aparición más larga desde 2012.



Los Cachorros estaban 4-1 abajo, después se pusieron 8-4 al frente y 9-6 en un juego que duró más de 4 horas y media y terminó pasada la medianoche del jueves al viernes.



"Fue extraño, no hay duda sobre eso", comentó Maddon. "Pero pasa. Pasa en esta época del año".



El catcher Willson Contreras sorprendió fuera de base a José Lobatón en primera para fulminar una amenaza de Washington en el octavo y Davis abanicó a Bryce Harper para el último out.

"Fue una serie de malos incidentes", dijo el mánager de los Nacionales, Dusty Baker.



Chicago, que superó su total de ocho carreras en los primeros cuatro juegos de la Serie de División, se enfrentará ahora a los Dodgers de Los Ángeles, que el sábado saldrán liderados en casa por Clayton Kershaw en el primer juego de la serie por la Liga Nacional.



Fue la cuarta victoria consecutiva de los Cachorros en un juego que debían ganar para evitar la eliminación en postemporada. Eso incluye tres al final de la Serie Mundial de 2016, cuando Chicago perdía 3-1 ante los Indios de Cleveland antes de forzar un séptimo juego que los Cachorros ganaron en 10 innings.



Los Nacionales, por su parte, volvieron a quedarse en el camino. Es la cuarta vez en seis años que el club gana el este de la Liga Nacional y después pierde su primera serie de playoffs. Y es la tercera ocasión en ese tiempo que Washington se queda fuera en un quinto juego de su serie de división en casa: lo mismo ocurrió en 2012 contra los Cardenales de San Luis y el año pasado contra los Dodgers.



Por los Cachorros, el venezolano Willson Contreras de 3-1 con dos anotadas. El puertorriqueño Javier Báez de 5-0.



Por los Nacionales, los dominicanos Wilmer Difo de 1-0; Víctor Robles de 1-0. El venezolano José Lobatón de 2-1.