“¡Le daré la quinta pela a Mangú!”

Al parecer Lenin Castillo, sin importar el resultado de su próximo combate, tiene la serie ganada ante el ex campeón del mundo Félix -Mangú- Valera, pero quien gane esta vez se llevará el honor.

“Se que esta podría ser la última vez que nos enfrentemos, pero será como siempre, el bajará incómodo del ring y yo celebrando con mi gente”, son las imágenes que quiere repetir Castillo, quien tiene como ventaja 4-1 en cinco combates ante Valera, pero todos en el campo amateur.

Negó que en el profesionalismo haya evitado a “Mangú”, todo lo contrario, deseaba la pelea, “pero no quise ser imprudente en sus días de campeón hablando del pasado, pero, alguien me preguntó cuando el peleó en el hotel Jaragua, que por qué no nos enfrentamos y le dije lo que ocurrió cuando militábamos en el campo amateur, y entonces el se destapó pidiendo la pelea y le daré la quinta pela al señor”.

Castillo, nativo de la barriada de Katanga en la Zona Oriental, no tiene una seguridad de cómo ganará, “sólo se que le daré una pela de boxeo, todo dependerá de cómo el venga, si va pelear o a boxear o a payasear, le daré muchos golpes y si puedo noquearlo va a rodar”.

El choque Castillo-Valera será el plato fuerte de una velada por celebrarse el próximo 22 de noviembre en el hotel Jaragua, bajo la organización de Bélgica Peña y su Shuan Boxing Promotions.

Doblemente agradecido

El pugilista minense, de 28 años de edad, abandonó la universidad para continuar en encima del ring luego de lograr una victoria en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y caer en su segundo chance.

“Yo le doy gracias a Dios, a mi barrio y a mi familia porque he podido avanzar en mi carrera con su apoyo; ahora debo agradecerles tanto a la empresa Shuan Promotions como al Mangú, quien en el fondo es un gran tipo, me siento su amigo; pero encima del ring todo el mundo quiere ganar y ya el fue campeón, ahora me toca a mi hacer lo que el hizo”, agradece Castillo, quien se comunicó con LISTÍN DIARIO vía Facebook desde Miami.

Llamó a todos los amantes del boxeo a asistir a esta velada sin importar a quien apoye entre el y su rival: “Creo que la gente verá un gran combate como pocas veces ha ocurrido en Santo Domingo, si van por el o por mi, es igual porque Mangú es un gran peleador, sino no hubiese llegado a ser campeón del mundo; a mi si quieren déjenme con la incógnita hasta que lo derrote, pero recuérdenlo, será la quinta vez”.

Mangú aquí

El ex campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Mangú Valera se mantiene entrenando en el país, contrario a su oponente del próximo 22 de noviembre.

“Creo en los entrenadores dominicanos, con ellos llegué al cetro del mundo y saben como ganarle a Lenin”, acreditó. “Que trabaje duro porque no acepto excusa ni creo que sea necesario una revancha”.