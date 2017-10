¡Hoy descorren las cortinas de la pelota!

Alex Rodríguez

Santo Domingo

Finalistas del pasado torneo y máximos ganadores históricos, los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas serán los protagonistas del partido inaugural del torneo de béisbol profesional otoño-invernal que descorre esta noche las cortinas a partir de las 7:15 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El choque entre un veterano que regresa a la liga tras un par de campañas sin lanzar en el país, y un joven de 24 años que debuta en el circuito marcará el arranque de la justa en el año I luego de la Era de Leonardo Matos Berrido al frente de la liga. Vitelio Mejía es su nuevo presidente.

Esmil Rogers encabeza la rotación elegida por el dirigente del Licey, Luis Urueta en la apertura que representará su retorno a la Lidom luego de dos temporadas sin lanzar y luego de un proceso de recuperación tras una cirugía Tommy John.

“He tenido una recuperación excelente, el trabajo habla por sí solo.

Estuve listo antes del tiempo que me dio el doctor y me he mantenido saludable por lo que decidí venir a hacer lo que sé. Estuve un mes en liga menor con Washington, vengo de una operación Tommy John y los innings que me faltan decidí trabajarlos aquí para no esperar al año que viene”, ha dicho Rogers.

Fue seleccionado por los Tigres en la cuarta ronda con el pick número 22 del sorteo de novatos del año 2007. En 33 partidos, 23 como iniciador, en siete vueltas regulares con los Tigres presenta foja de 4-6 con un porcentaje de carreras limpias de 3.83. Ha lanzado 103.1 entradas, en las cuales ha permitido 111 hits, 6 jonrones, 51 carreras, 44 limpias con 35 bases por bolas y 97 ponches. Su WHIP es de 1.41.

Licey superó Águilas en máximo nueve juegos final pasado torneo

El Licey superó 5-4 en el máximo de nueve encuentros a las Águilas para alzarse con el trofeo de campeón en la estación 2016-2017.

De su lado, el boricua Jorge López es el elegido para comenzar por el equipo aguilucho que entra a su temporada número 10 sin poder conquistar la corona (2008).

Los aguiluchos serán dirigidos por Lino Rivera, quien fue manager del Licey en 2015-2016 cuando perdieron la final ante los Leones del Escogido.

“Voy a tratar de dar lo mejor de mí para no defraudarlos, mis primeras dos salidas serán limitadas en pitcheos porque estamos comenzando la campaña y también yo fui afectado en mi preparación por todo lo que provocó el Huracán María en Puerto Rico”, ha declarado López, un nativo de Cayey. En el verano tuvo foja de 8-8 con efectividad de 4.25 en 39 partidos, 13 como abridor, para el equipo Biloxi, sucursal AA de los Cerveceros de Milwaukee en la Liga del Sur.

“Pienso ir unas cinco entradas, por estar comenzando la temporada, ojalá se den seis dentro de mis límites de pitcheos”, agregó el pitcher derecho.

Mientras que los aguiluchos buscarán romper su “maldición” y no establecer una marca particular de temporadas seguidas sin campeonatos, los Tigres tendrán como fuente de inspiración el hecho de que han pasado más de 30 años desde la última vez que conquistaron coronas en forma consecutiva.

El Escogido

Luis Rojas, de los Leones del Escogido, será el único manager criollo que comenzará el campeonato. El equipo rojo de la capital hará su debut mañana cuando visite el estadio Francisco Micheli de la ciudad de La Romana para enfrentar a los Toros del Este.

Durante la temporada de receso, el Escogido adquirió mediante cambios al jardinero Franchy Cordero, así como a los lanzadores Al Alburquerque, Juan Sandoval, José Piña, Rafael de Paula y Neftalí Féliz para fortalecer su talento nativo, identificado por la gerencia como una de sus debilidades.

Con cuatro coronas en las pasadas ocho estaciones, los Leones se han convertido en una potencia dejando atrás los 18 años de sequía (1992-2010).

Los Toros

Los Toros, de su lado, van tras evitar el pésimo arranque de 3-12 en los primeros 15 encuentros de la pasada estación lo que prácticamente les costó la clasificación.

Esta vez, su principal ejecutivo de béisbol, el exjugador Stanley Javier se ha preocupado por comenzar con el mejor equipo posible junto a su dirigente Pat Murphy, único con experiencia de Grandes Ligas (interino con San Diego en 2015).

El lanzador de los Mets de Nueva York, Rafael Montero y el utility Pedro Florimón llegaron en cambios en la campaña de receso y junto a una gran cantidad de talentosos y jóvenes jugadores prometen tener al equipo romanense en la pelea durante todo el trayecto.

Las Estrellas

Una vez más las Estrellas Orientales saldrán al terreno con la pesada encomienda de terminar con 49 años de fracasos desde su última coronación en la temporada 1967-68. El equipo de San Pedro de Macorís exhibe un nuevo máximo ejecutivo de béisbol en la persona de José Mallén Calac, quien junto a un grupo de hombres de béisbol intentará poner fin a la maldición oriental.

Para eso tendrán como timonel en el terreno al veterano Dean Treanor, quien por tercera vez toma las riendas del equipo. También ha dirigido a Escogido, Licey y Toros. Con este último equipo logró el título en 2010-2011. Las Estrellas debutan mañana cuando visiten a los Tigres del Licey.

Los Gigantes

Un equipo que comenzará su zafra en casa es el de los Gigantes del Cibao que reciben mañana a las Águilas Cibañes en el estadio Julián Javier de San Francsco de Macorís.

El boricua Pedro López es su manager y en el verano adquirieron al rápido jardinero Rafael Bautista desde los Leones y al jugador del cuadro Aviatal Avelino procedente de las Estrellas.

Leury García es su figura ofensiva principal, pero también cuentan con jugadores probados en la liga como Moisés Sierra y Carlos Peguero, así como con un impresionante grupo de jóvenes talentos liderados por Eloy Jiménez, primer seleccionado en el sorteo de novatos del 2016.

CORONAS POR EQUIPO

Licey 22

Águilas 20

Escogido 16

Estrellas 2

Toros 2

Gigantes 1