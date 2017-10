National Prospect League dedica su torneo a Margot

Santo Domingo

Con la participación de 8 academias de Santo Domingo Norte fue Inaugurado el Segundo Torneo de la National Prospect League, dedicado al Grandes Ligas Manuel Margot.

Franklin Ferreras presidente de la academia que lleva su nombre felicitó al pelotero hecho en esa entidad, por su tremenda temporada con los Padres de San Diego.

El dominicano, en 126 partidos, pegó 128 hits, bateó 263, 13 jonrones, 39 empujadas, 53 anotadas.

“Hoy podemos presentar al primer hijo, el primer fruto que parió la academia Franklín Ferreras, y sé que hay muchos prospectos que van a continuar entrando a la Nacional Prospect League, ya que nos estamos organizando mejor”, dijo Ferreras.

Manifestó que “el objetivo de esta liga es formar mejores prospectos que puedan entrar a las Grandes Ligas ya que de esta manera se van a foguear más y estarán mejor preparados”.

“Yo siempre decía, que a partir del 2011 el béisbol de la República Dominicana iba a tener una transformación grande, estamos orgullosos, de esta Nacional Prospect Ligue también han salido los peloteros Zoilo Almonte, Víctor Robles, José Acevedo entre otros”, dijo.

“Estamos en el complejo donde me siento más feliz, donde Eppy Guerrero, me dio la oportunidad para conocerlo, para mí el scauts más completo del mundo”, precisó.

Margot agradece Asimismo, Manuel Margot, agradeció a Dios y a Franklin Ferreras por haberle dado la oportunidad de formarme como pelotero de Grandes Ligas, “desde que llegué a la institución, siempre me enfoque y ya gracias a Dios se me cumplió la meta , los muchachos que veo aquí, me han dejado impresionados y de esa misma edad asimismo empecé yo y sé que tienen la habilidad y el talento de ser mejores que yo, espero que la academia siga cosechando frutos.