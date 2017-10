Thomas sigue dolido por cambio a Cavs

ESPN.com

Isaiah Thomas todavía tiene sentimientos por Boston, la mayoría de ellos positivos, excepto hacia el ejecutivo de los Celtics, Danny Ainge, quien lo cambió a los Cleveland Cavaliers este verano.

“Boston va a ser todo amor”, dijo Thomas a Sports Illustrated. “Podría no volver a hablar con Danny. Eso no podría suceder. Hablaré con todos los demás, pero lo que hizo, sabiendo todo lo que pasé, no lo haces, hermano. No digo jo.... Pero cada equipo en esta situación sale un año o dos más tarde y dice: ‘Cometimos un error’. Eso es lo que dirán, también”. Lo que Thomas pasó fue ayudar a los Celtics a llegar a la final de la Conferencia Este a pesar de perder a su hermana a un accidente automovilístico el día antes de que comenzaran los playoffs, y luego jugar a pesar de una lesión en la cadera que finalmente lo marginó.

A pesar de su esfuerzo heroico, fue cambiado a los Cavs en el mega cambio de Kyrie Irving.

Ainge, el presidente de las operaciones de baloncesto de los Celtics, ha citado la incertidumbre sobre la lesión de Thomas y su inminente agencia libre el próximo verano como dos razones para hacer el canje. Pero Thomas todavía está tratando de entenderlo.

“Nada de esto tenía sentido”, dijo Thomas, según SI. “Todavía no tiene sentido, todavía estoy preguntando, ‘¿Qué diablos pasó?’ Es un cambio que haces en NBA2K.

No es un cambio que haces en la vida real”.

Thomas ayudó a reclutar a Gordon Hayward para Boston, pensando que sería la pieza que los Celtics necesitaban para superar a los Cavs en el Este. Ahora, Thomas estará de en su camino.

“Boston va a ser bueno”, predijo Thomas. “Ellos tienen muy buenos jugadores y un gran entrenador, pero se necesita más que talento. Perdieron mucho corazón y alma”.

Thomas no podrá jugar hasta el primer día del año, sin embargo, mientras rehabilita el labrum roto en su cadera. Este es sólo otro reto que se ha enfrentado en su carrera, que comenzó con dudosos preguntándose si un base de 5’9” (1.75 metros) podría realmente dominar en la actual NBA.