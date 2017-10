Severino busca hacer mejor papel en el Juego 4 vs. Indios

MLB.COM

Nueva York

El lunes, por segunda vez en menos de una semana, Luis Severino se trepará a la lomita del Yankee Stadium con la misión de mantener vivos los Yankees en estos playoffs.

El dominicano de 23 años de edad abrirá el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Indios de Cleveland. Nueva York se encuentra abajo 2-1 en la serie al mejor de cinco juegos tras perder los primeros dos compromisos en Cleveland. El oriundo de Sabana del Mar buscará forzar un quinto partido decisivo en el Progressive Field, que sería el miércoles.



El pasado martes, en su debut de postemporada, a Severino lo traicionaron los nervios. El quisqueyano permitió tres carreras y sacó solamente un out en el Juego del Comodín de la Liga Americana ante los Mellizos. Los Yankees remontaron para imponerse por 8-4 y avanzar a la SDLA.



No obstante, Severino goza de la confianza de su equipo luego de una temporada regular en la que tuvo foja de 14-6 en 31 aperturas y finalizó en el tercer lugar en la Liga Americana con promedio de carreras limpias de 2.98. Solamente Corey Kluber de los Indios y Chris Sale de los Medias Rojas -los principales candidatos al Premio Cy Young en el Joven Circuito este año - tuvieron una mejor efectividad en el 2017.



"Nosotros confiamos en Severino", dijo el receptor dominicano de los Yankees, Gary Sánchez. "Tiró muy bien en la temporada regular. Una salida mala cualquiera la tiene".



Severino abrirá el lunes gracias en gran parte a que a Masahiro Tanaka lanzó siete innings en la victoria de los Yankees por 1-0 en el Juego 3, lo cual evitó que el manager Joe Girardi tuviera que acudir al dominicano como relevista en ese partido.

Ahora, le toca a Severino dar la cara.



"Significa mucho", dijo Severino. "Mi última apertura no fue de las mejores, así que tengo la oportunidad de hacer mi trabajo y darle al equipo la oportunidad de ganar".