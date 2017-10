Encarnación espera volver a juego pese a torcedura

Nueva York

AP

Incluso en los días de descanso, las cosas les salen bien a los Indios.

El toletero Edwin Encarnación espera volver a jugar con Cleveland en esta postemporada, a pesar de sufrir un esguince del tobillo derecho durante una acción escalofriante en el segundo partido de la serie divisional contra los Yanquis de Nueva York.



El manager de Cleveland, Terry Francona, dijo que el bateador designado probablemente no sea titular el domingo en el tercer encuentro en el Yankee Stadium. Sin embargo, Francona señaló que el dominicano podría jugar, algo asombroso si se toma en cuenta que Encarnación seguía usando muletas y un botín ortopédico el sábado.



Los Indios llegaron a temer que el diagnóstico fuera peor.

"No sé si podemos decir que ha resultado notablemente mejor, pero es algo parecido", dijo Francona el sábado. "Hoy él está mucho mejor".



Los Indios tienen ventaja de 2-0 en esta serie al mejor de cinco, tras imponerse el viernes 9-8 en 13 innings. El sábado fue día de descanso.



Se espera que Michael Brantley sea el bateador designado el domingo, en lugar de Encarnación, quien dijo que no sufrió fractura del tobillo, y agregó que su situación será evaluada a diario.

La lesión ocurrió el viernes, en el primer inning del partido. Encarnación intentaba regresar a segunda base después de conectar un batazo, y se torció el tobillo con la almohadilla.



Encarnación bateó 38 jonrones y remolcó 107 carreras en su primera campaña con los Indios, que lo contrataron por tres años y 60 millones de dólares después de pasar más de siete campañas con los Azulejos de Toronto.