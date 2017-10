Gigantes del Cibao presentan equipo para temporada 2017-2018

San Francisco de Macorís

Los Gigantes del Cibao realizaron una concurrida rueda de prensa con la presentación oficial del equipo para la venidera temporada del béisbol profesional Dominicano programado para iniciar el 13 del presente mes.



El terreno del estadio Julián Javier sirvió de escenario del encuentro con los medios de comunicación de la región del Cibao y que contó con la asistencia de connotados accionistas y ejecutivos de la franquicia.



Las palabras de bienvenidas recayeron sobre el comunicador Juan Mercado gerente de operaciones de los Gigantes del Cibao quien elogió el gran trabajo que ha desarrollado el gerente general junto a su equipo de trabajo en la conformación del equipos para la venidera temporada.



Explicó que los Gigantes del Cibao han sido estructurado para el torneo 2017-2018 un equipo muy competitivo en base mucha veteranía y juventud con jugadores prospectoS que verán acción por primera vez en la pelota Dominicana como Gabriel Ynoa, Eloy Jiménez, Miguel Andujar entre otros.



“Tendremos en el inicio del torneo un equipo muy compacto con excelentes importados y jugadores nativos que darán un cien por ciento en el terreno de juego para lograr los objetivos trazados por la gerencia del conjunto”, aseveró .



Anunció los importados que estarán con el conjunto desde el inicio del torneo conformado por Cam Perkins (OF), Beau Taylor (C) y San Travis (1B), también los lanzadores Eric Yardley, Patrick Johnson, Michael Johnson, Josh Roenicke, y Paul Clemens.



“”Estos importados serán de mucha importancia durante el venidero evento y estamos seguro que aportaran su granito de arena en la aspiraciones del equipo como es la obtención de nuestra segunda corona en la pelota invernal Dominicano” sostuvo



De su lado, el dirigente del equipo Pedro López resalto el gran talento existente en el equipo vaticinado que será un gran año para la organización.



“En los primeros días con el equipo he visto el gran talento joven que tenemos disponibles que unido con los importados tendremos un equipo con mucho poder ofensivo y una gran staff de pitcheo abridores y relevistas”.



Se mostró confiado de que los Gigantes serán el equipo a vencer en la venidera temporada del béisbol Dominicano por la excelente conformación que han hecho la gerencia del equipo.



“Las gracias a Dios y a los directivos del equipo por la confianza y la oportunidad que me brinda de estar aquí” Agregó el dirigente.



Así mismo se dirigió a los presentes el gerente general del conjunto Ismael Cruz significado que los Gigantes están listo para buscar su segunda corona de la pelota Dominicano.



”En esto no ha premio para el segundo lugar, soy de las persona que salgo positivo para dar lo mejor de mi y estoy confiado que con la estructuración del equipo para esta campaña las cosas serán mejores que la temporada pasada”.



Afirmó que en el terreno de juego en la jornada inaugural habrá un equipo muy competitivo con jugadores estelares.



Mencionó que entre los jugadores que estarán disponibles desde el inicio están Richard Ureña, Ramón Torres, Garabez Rosa, Moises Sierra, Carlos Paulino entre otros.



El licenciado Rafael Almánzar del departamento de mercadeo del equipo anuncio que los Gigantes del Cibao estará transmitiendo por canal 49, Telenord canal 14, Gigantes tv en las frecuencias de Claro, Tricom, Wind Telecom y por la emisora La Llave 95.7 F.M..



También informó que la cadena de radio estará conformada por Horacio Nolasco, Tony Alberto, Carlos Tatis, Darío Jiménez, Nicolas Gómez e Israel Paredes mientras que Junior Matrille, Orlando Méndez, Iván Ramos, y el veterano Ricky Noboa serán los comunicadores que estarán en televisión



La bocina interna nuevamente será encabezada por el destacado locutor Tito Marte, Lenny Lalane Acosta será el animador, Yira Then estará en relaciones públicas, Vantroy Williams coordinador de mercadeo, Hansel Inoa encargado de redes sociales, Haisel María director de arte, y Elizabeth Alvárez y Rafael Taule coordinadores mercadeo.



Luego del doctor José Aníbal García y Amilcar Romero accionistas del equipo colocaron la banda de la nueva madrina de los Gigantes del Cibao la señorita Katherine Reyes.



La licenciada Yisell Infante administradora del equipo acompa;ada de Francisco Echevarria y Melvin Santos altos ejecutivos de La Sirena patrocinadores del equipo entregaron a Juan Mercado e Ismael Cruz los uniformes del conjunto.