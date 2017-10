Inefi invierte 60 millones en Juegos Escolares

Santo Domingo

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física Escolar (INEFI), ingeniero Jorge Minaya, anunció que ese organismo está invirtiendo 60 millones de pesos, en la organización y montaje de los VIII Juegos Deportivos Escolares Nacionales que tendrán lugar del 3 al 9 de diciembre de este año.



El ingeniero Minaya manifestó que se ha integrado al movimiento deportivo nacional para asegurar una participación de todos los sectores y para que no haya deficiencias en el evento. En estos juegos se estará compitiendo en 21 disciplinas deportivas y más de 2,300 atletas de diferentes regiones y distritos escolares del país.



Al hablar en un encuentro de técnicos docentes, asesores y directores zonales celebrado en los salones del Comité Olímpico Dominicano durante todo el día de este miércoles, Minaya explicó que la inversión que hace el INEFI corresponde al 40 por ciento del presupuesto de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales.



Aseguró que se ha establecido una Oficina de Control y Seguimiento para garantizar que los escolares participantes en los juegos tengan garantizada una buena alimentación, buen transporte y alojamiento, así como una efectiva seguridad.



“Eso les dará una grata experiencia a cada niño y adolescente participante en los juegos”, dijo el ingeniero Minaya durante su intervención ante decenas de profesores de educación física, señalando que ello garantiza que no habrá deficiencias.



En la actividad también habló el profesor Nelson Jorge Acevedo, Sub Director del INEFI, quien destacó que con estos juegos “se vive un nuevo proceso” del deporte escolar, al tiempo de asegurar que los juegos están montados en más de un 80 por ciento.



Acevedo destacó la alianza existente entre el movimiento deportivo olímpico y el Inefi, lo que ha permitido un trabajo más eficiente, lo que ha tenido como efecto “excelentes resultados”.



Señala que a pesar de las limitaciones, la educación física está demostrando que puede avanzar y trabajar eficientemente.



Asimismo, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, saludó la iniciativa de celebrar los juegos y resaltó el compromiso y el entusiasmo entre los técnicos que participaron en el encuentro.



El también miembro del Comité Olímpico Internacional augura que estos constituirán “unos juegos espectaculares”.



Previo a la ceremonia se guardó un minuto de silencio a la memoria de los profesores Ramón Oviedo y Norberto Rosario.



La reunión de los directores zonales, asesores regionales y técnicos distritales inició a las nueve de la mañana y concluyó pasada las cuatro de la tarde.



Durante todo el día se trató una amplia gama de temas relacionados con la organización y montaje de los juegos.



En el encuentro participaron también el licenciado Juan Febles Dalmasí, director técnico del Inefi y de los Deportivos Escolares Nacionales, así como los sub directores del Inefi, Cesarín Gerónimo, Román Celedonio, y William Tapia, así como Manuel Morel, Director Administrativo de esa institución.