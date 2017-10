Jeter asegura que habrá cambios dentro de los Marlins

Miami, EE.UU

Derek Jeter adelantó que podría haber cambios "impopulares" dentro de los Marlins de Miami, con miras a mejorar el futuro desempeño de esa novena.

En conferencia de prensa, dos días después de que los Marlins concluyeron su octava temporada consecutiva con números perdedores, la racha más larga en las mayores, tanto Jeter como el nuevo propietario Bruce Sherman, hablaron sobre la compra de los Marlins por su grupo por 1.2 mil millones de dólares.

Mientras que Jeter elogió la temporada de Giancarlo Stanton, actual campeones de jonrones de las mayores, el pelotero decía que no pretende ser nuevamente parte de la reconstrucción del equipo "porque llevó siete años perdiendo".

Stanton terminó con 59 jonrones y 132 carreras remolcadas.

"No conozco bien a Stanton", dijo Jeter. "No he hablado con los jugadores, no he hablado con él, cualquier cosa que vamos a hacer para avanzar con la organización, lo discutiré con el presidente del equipo, Mike Hill".

Pero desde el viernes, Stanton declaró que no quiere ser parte de otra reconstrucción con los Marlins, porque "He perdido durante siete años".

El domingo, al concluir la temporada regular dijo que estará enfocado cuando llegue el momento de sentarse con Jeter. "Voy a ver sus propuestas y sus planes, y entonces veremos qué ideas surgen"